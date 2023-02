PS VR 2 - oto nasz test nowych gogli VR. Czy tym razem się uda i sprzęt od Sony faktycznie otworzy nowy rozdział wirtualnej rozrywki? To właśnie sprawdziliśmy. Zapraszamy do recenzji.

4,7/5

PS VR 2 – wydanie drugie, poprawione

Nie wiem jak Wy, ale ja mam teraz delikatne uczucie deja vu. Sześć lat temu, gdy siadałem do testowania pierwszych gogli PlayStation VR, byłem równie mocno podekscytowany. Oto miała się przede mną otworzyć brama do nowej, jeszcze lepszej, bo wirtualnej rzeczywistości. Do tego na wydanej dopiero co „nowej” konsoli, o ile tak można tak nazwać PlayStation 4 Pro. I choć ostatecznie mój entuzjazm został nieco przygaszony przez nie do tak do końca super możliwości pierwszego PS VR (co jak co, ale przyzwyczaiłem się już do nieco wyższej rozdzielczości i HDR), to jednak w ogólnym rozrachunku miło wspominam spędzone z nim chwile. Ba, czasami wciąż zdarza mi się do niego wracać. A właściwie to „zdarzało się”, bo po tym co doświadczyłem z PS VR 2 na PS5 stare gogle raczej na długo pozostaną w szafie.

Tak, tak, dobrze zrozumieliście – zapowiadany tyle lat temu krok ku nowej, wirtualnej rzeczywistości ma wielkie szanse ziścić się właśnie teraz. PlayStation VR2 to sprzęt prawdziwie nowej generacji gęsto dopakowany nowymi technologiami, i to również takimi których próżno szukać u konkurencji. Niektóre z nich widać zresztą na pierwszy rzut oka.

Aby lepiej zrozumieć ewolucję jaką przeszły gogle Sony trzeba koniecznie zestawić ze sobą PS VR 2 i PS VR, z poprzedniej generacji. Bo choć wydaje się, że oba te sprzęty dzieli przepaść to jednak te drugie zapewne nigdy nie powstałby bez tych pierwszych. Dlaczego tak uważamy? Bo wbrew pozorom podobieństw konstrukcyjnych jest tu naprawdę sporo. Ale żeby była jasność – nowe gogle do PS5 porównujemy tu z drugą, poprawioną edycją PlayStation VR. Ta pierwsza, której test znalazł się na naszej stronie, musiała przejść pewną metamorfozę w związku z problemami z wyświetlaniem HDR na telewizorze. Przy okazji też co nieco poprawiono.

PlayStation VR 2 vs PlayStation VR – podobieństwa i różnice (specyfikacje techniczne)

PlayStation VR 2 PlayStation VR Rozdzielczość: 2000x2040 (4.1MP) na oko, OLED, HDR 950x1080 (1MP) na oko, RGB OLED Częstotliwość odświeżania paneli: 90Hz, 120Hz 90Hz, 120Hz Soczewki: Fresnel Asferyczne, non-Fresnel Pole widzenia: około 110 stopni około 100 stopni Ustawienia optyki: regulacja dystansu oczy-wyświetlacz

regulacja odległości między źrenicami regulacja dystansu oczy-wyświetlacz Połączenia: USB-C USB, HDMI, moduł procesora Długość kabla: 4.5 metra 4.4 metra Śledzenie gogli i kontrolera: Wbudowane 4 kamery LED IR Zewnętrzne - poprzez dodatkową kamerę Czujniki: trzyosiowy żyroskop

trzyosiowy akcelerometr

czujnik połączenia

2 kamery systemu śledzenia gałek ocznych trzyosiowy żyroskop

trzyosiowy akcelerometr

czujnik założenia gogli Widok przelotowy z gogli: Tak Nie Wbudowany mikrofon: Tak Tak Dźwięk:: wbudowane w gogle wyjście 3.5 mm aux wbudowane w gogle wyjście 3.5 mm aux Wibracje: Gogle i kontrolery Wyłącznie kontrolery Wspierane kontrolery: PlayStation VR2 Sense, DualSense PS Move, DualShock 4, PS Aim Waga: 560 gramów 600 gramów Kompatybilność: PS5 PS4, PS4 Pro,

PS5 (wraz ze specjalnym adapterem i tylko wspierane gry) Cena w momencie premiery: 2999 zł 1769 zł

Prosto, wygodnie, nowocześnie

Nie zgadniecie jaka była moja pierwsza myśl po wyjęciu PS VR 2 z pudełka. Spojrzałem na ten jeden jedyny kabel prowadzący z gogli do konsoli i w duchu z ulgą wyszeptałem „no wreszcie!”. Chyba każdy kto bawił się pierwszym PlayStation VR przyzna, że połączenie tego wszystkiego z konsolą, telewizorem i zewnętrzną kamerą było istną udręką – masę „walających się” się kabli i każdorazowe kombinowanie co do czego połączyć. Jasne, gdy pojawił się już nowszy model, z ulepszonym procesorem zdolnym przesyłać sygnał HDR, sytuacja nieco się poprawiła – nie trzeba już było odłączać gogli od TV.

Wszystko to jednak blednie przy PS VR 2. Nie dość bowiem, że łączymy tu gogle z konsolą bezpośrednio, przez port USB-C, to jeszcze nie potrzebujemy żadnej dodatkowej kamery, bo te wbudowane zostały w przedni wizjer urządzenia. Do tego dochodzą oczywiście zupełnie nowe kontrolery PlayStation VR2 Sense, które, co tu dużo pisać, są wreszcie tym czym PS Move nigdy nie był – prawdziwie next-genowym systemem sterowania.

Co ciekawe, sama konstrukcja nowych gogli aż tak bardzo się nie zmieniła. Jasne, zestawiając je z ulepszonym modelem pierwszego PlayStation VR bez trudu zauważymy różnice. Wynikają one jednak z dodatkowych bajerów, które dorzucono do PS VR 2, pokroju silniczka generującego wibracje na płycie czołowej czy czterech kamer IR Led na przedniej części urządzenia.

Zwróćcie jednak uwagę nie zmienił się tu ani system mocowania gogli na głowie, ani przesuwana obudowa skrywająca soczewki (pozwalająca na regulacje dystansu oko-soczewka), ani tym bardziej zabezpieczenia tej części gumowaną osłoną mającą zminimalizować ilość światła wpadającą do wnętrza wizjera. Ba, nawet mocowanie dołączonych do zestawu słuchawek wraz z miejscem ich „przechowywania” jest tu niemal identyczne jak w poprzedniku. No ale jak to mówią „diabeł tkwi w szczegółach”, a tych jest tu naprawdę sporo.

Zacznijmy może od owych 4 kamerek LED IR. Pozwalają one bowiem nie tylko śledzić położenie gogli czy kontrolerów, ale także, w razie potrzeby, spojrzeć przez nie na otoczenie. Wystarczy do tego jedno naciśnięcie przycisku umieszonego w dolnej części obudowy. Spytacie po co nam to? A choćby po to by sprawdzić, jak narozrabialiśmy. Wierzcie lub nie, ale o to wcale nie trudno, bo w czasie emocjonującej zabawy nierzadko zdarzało mi się odkryć, że nie siedzę już przodem do telewizora, a bokiem.

Co ciekawe, w momencie konfiguracji PS VR 2 jego kamery przeskanowują pomieszczenie tworząc domyślną mapę, która później posłuży do ustawienia tymczasowego miejsca gry. Każda większa zmiana na przykład decyzja o wyborze innego stylu rozgrywki (z siedzącego na stojący) wymusza ponowne przeskanowanie otoczenia i określenie nowego miejsca gry.

Kolejna duża zmiana względem pierwszego PlayStation VR to soczewki. Wzorem innych, dostępnych na rynku gogli VR Sony zdecydowało się bowiem wyposażyć PS VR 2 w soczewki Fresnela (zwane inaczej schodkowymi), które może nie są supernowoczesne (skonstruowano je na początku XIX wieku), ale są za to lżejsze i cieńsze, a co za tym idzie też tańsze w produkcji. Co istotne jednak oferują wyraźniejszą rozdzielczość i lepsze powiększenie.

Niestety, posiadają też sporą wadę – przez swoją schodkową strukturę na krawędziach soczewki powstawać mogą zniekształcenia objawiające się migotaniem światła na peryferiach pola naszego widzenia (tzw. God Rays). Sony co prawda udało się zminimalizować ten efekt, ale pewne, nieco inne niedogodności wciąż się pojawiają. Jakie? O tym za chwilę. Jedną ważną rzecz trzeba tu jednak już teraz dopowiedzieć – z uwagi na soczewki Fresnela konieczne było wyposażenie gogli w pokrętło regulacji odległości między źrenicami i uczynienie z tego jednego z elementów procesu konfiguracji PlayStation VR 2. Ma to naprawdę olbrzymie znaczenie, i to zarówno na jakość odbieranego obrazu, jak i poprawność śledzenia naszych gałek ocznych podczas zabawy.



Soczewki Fresnela w PS VR 2



Soczewki asferyczne (non-Fresnel) w pierwszym PlayStation VR

No i wreszcie kontrolery – co tu dużo pisać, PlayStation VR2 Sense to prawdziwy game changer. Domyślam się, że pasjonaci pecetowego VR prychną teraz pogardliwie, bo przecież tego typu konstrukcje są obecne w ich sprzętach już od jakiegoś czasu. No ale w przypadku konsoli to pierwszy taki wypadek. Co więcej, Sony nie szczędziło środków, by PlayStation VR2 Sense było co najmniej tak dobre, jak nie lepsze niż konkurencja.

Mamy tu więc diody LED IR wbudowane zarówno w pierścień biegnący dookoła każdego z „padów”, jak i w przednią ich część. Do tego mamy tu dwa, co prawda nieco mniejsze, ale wciąż w pełni funkcjonalne, drążki analogowe, pełen pakiet przycisków znanych z DualSense, a także haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery. O dziwo, są tu też czujniki dotyku, dzięki którym nie trzeba nawet naciskać przycisków, by na ekranie widzieć ruchy naszych palców.



Ewolucja kontrolera do gogli VR - od lewej DualShock 4, PS Move, PlayStation VR2 Sense

Wrażenia z zabawy na PS VR 2

Śmiać mi się chce, jak przypomnę sobie słowa Jakuba, który wraz ze mną testował pierwsze PlayStation VR. O początkowej plątaninie kabli napisał on wówczas - „już wyobrażam sobie, jak za kilka lat wspominamy tę chwilę z uśmiechem na twarzy, bo pewnie przyszłościowe wersje gogli będą od nas wymagać co najwyżej podłączenia jednego kabla USB”. Chapeau bas Jakubie – Twoja wizja właśnie się spełnia.

Co tu dużo pisać - ten jeden kabel USB-C faktycznie robi robotę. Cały proces podłączenie i pierwszej konfiguracji nie zajmuje więcej niż 5 minut i przez cały ten czas towarzyszy nam ekscytacja. Zamiast rozszyfrowania morza kabli mamy bowiem poznawanie bajerów PS VR 2 na czele z „przelotowym” widzeniem przez gogle, mapowaniem pomieszczenia i obserwowaniem systemu śledzenia naszych źrenic. A dalej jest tylko lepiej.

Jeśli zastanawialiście się jak PS VR 2 wypada w kwestii jakości obrazu to odpowiem krótko – zbierałem szczękę z podłogi. Różnica między nową generacją, a tym co oferowało pierwsze PlayStation VR jest KOLOSALNA. I podkreślę to raz jeszcze – K.O.L.O.S.A.L.N.A! To już nie grafika ze słabymi teksturami, w wyraźnie niższej rozdzielczości i bez wygładzania krawędzi, ale coś co mogłoby spokojnie zagościć na PlayStation 5 pod postacią normalnej, pełnoprawnej gry. Rozdzielczość 2000x2040 na oko robi tutaj swoje, a i HDR dorzuca coś miłego od siebie.

Oczywiście wszystko jak zwykle zależy od gry i pewnym jest, że pośród masy przygotowanych na start produkcji znajdą tę również i te „słabsze” graficznie. Ale nawet i one potrafią pozytywnie zaskoczyć. Jedno jest pewne – czasy VR-owych gier o rozmytej grafice, z „wypranymi” kolorami to już raczej przeszłość.



Detale w grafice na PS VR 2 mogą się podobać (Star Wars: Tales From The Galaxy's Edge - Enhanced Edition)

Jeśli zaś chodzi o wygodę użytkowania nowych gogli to jest ona podobna do tej z poprzedniego modelu. PS VR 2 nieźle leżą na głowie i łatwo dają się wyregulować. Są też nieco lżejsze od PlayStation VR, co przy dłuższych sesjach z pewnością docenimy. W zasadzie jedyna rzecz do jakiej mógłbym się tu przyczepić to zawijająca się guma osłony wizjera. Wiele razy zdarzyło mi się, że zakładając gogle okulary zawadziły o tę część i ją podwinęły. „Prostowanie” wyjątkowo miękkiej gumy, gdy „leży” nam ona niejako na twarzy, nie należy do rzeczy prostych.

Od razu przestrzegam też innych graczy-okularników – regulując ustawienie przedniej części gogli uważajcie, by za mocno nie docisnąć ich do Waszych szkieł. Możecie nawet tego nie poczuć, ale jest to tutaj nawet łatwiejsze niż u poprzednika przez nieco bardziej wystające soczewki. Efekt – w najlepszym przypadku pobrudzone szła bądź soczewki, a co za tym idzie zepsute wrażenia z gry, w najgorszym – zarysowania.

Niesamowitych wrażeń dostarczają też oczywiście kontrolery PlayStation VR2 Sense. Dla kogoś obytego z nowoczesnymi goglami wirtualnej rzeczywistości sterowanie palcami dłoni nie będzie zapewne wielką nowością, ale i taka osoba powinna docenić haptyczne wibracje, adaptacyjne triggery czy wbudowane tu czujniki dotykowe. Dodajmy do tego, że PlayStation VR2 Sense są wyjątkowo precyzyjne, lekkie i świetnie wyważone.

Gra się na nich nieomal perfekcyjnie, choć, nie ukrywam, ogarnięcie nieco innego ułożenia przycisków L1/R1 wymaga ponownego wyrobienia sobie pamięci mięśniowej. Łapałem się bowiem na tym, że po naciśnięciu któregoś z owych bocznych przycisków L1/R1 (by na przykład podnieść i trzymać przed sobą broń), a potem jednoczesnym przyciskaniu adaptacyjnego triggera (wiadomo – po to by z tej broni strzelać) mój kciuk zupełnie nie radził sobie z ogarnięciem leżącego wyżej joysticka analogowego czy innych przycisków.

Długość pracy na baterii PlayStation VR2 Sense? W miarę rozsądna – około 6 godzin nieprzerwanej zabawy. Nie jest to może szczególnie imponujący wynik, bo przecież standardowy DualSense „starcza” na jakie 8-9h, ale zważywszy na fakt zastosowanego tu dużo mniejszego akumulatora to i tak jest nieźle. Poza tym, tyle godzin wysiedzieć w VR-ze potrafią chyba tylko największe „hardkory”.

W zasadzie jedyną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić w PlayStation VR2 Sense to… dziwnie umiejscowiony port ładowania. Mam wielkie obawy, że o jego przypadkowe uszkodzenie może nie być tu wcale tak trudno. Zapewne najlepszym wyjściem będzie dokupienie do nich stacji ładującej, która dodatkowo zdejmie z nas dość uciążliwy obowiązek pojedynczego ładowania kontrolerów.

Co ciekawe, na komfort zabawy wpływa też pośrednio zastosowany w PS VR 2 system chłodzenia elektroniki, który niejako wzbudza przepływ powietrza w przestrzeni między osłoną wizjera, a naszą twarzą. Dzięki temu ja na przykład nie czułem już takiego dyskomfortu jak przy poprzednich goglach PlayStation VR, gdy pojawiały się u mnie pierwsze objawy „zmęczenia materiału” w postaci nadmiernego pocenia się czoła.

A skoro już „dolegliwościach” mowa – niestety, ich występowanie także i tu jest kwestią czasu. O ile nie jesteś marynarzem, pilotem czy operatorem wielkiej suwnicy objawy choroby lokomocyjnej mogą się pojawić, szczególnie że gry pozwalają teraz już nie tylko na ruch skokowy – teleportowanie się z miejsca na miejsce, ale też ten „zwyczajny”, dużo bardziej płynny. U mnie problemy występowały w szczególności przy obracaniu widokiem, gdy grałem na siedząco. Pojawienie się wówczas motyli w brzuchu było jasnym sygnałem, że czas na przerwę.

Jest jeszcze jeden problem, o którym wspominałem wcześniej – niedogodność, które mnie osobiście chyba najmocniej rozdrażniała. Dobrze wiem z poprzednich gogli, że nasze oko adaptuje się do warunków co skutkuje pogarszającą się z czasem ostrością obrazu. W PS VR 2 problem ten wydawał się mieć nieco inną przyczynę. Nagła utrata ostrości obrazu najczęściej zdarzała mi się przy bardziej dynamicznej grze (o co w przypadku gogli VR akurat nietrudno, patrząc na dostępne na starcie tytuły).

Ruchy głową, nawet mimowolne, mogą bowiem powodować delikatne przesunięcia się gogli na głowie, szczególnie że mamy tu przecież jeszcze wibracje i śledzenie gałek ocznych. W takich sytuacjach może się zatem zdarzyć (i się zdarza), że obraz nagle straci na ostrości. Niestety, jest to wada zastosowanych tu soczewek Fresnela. Jak sobie z nią poradzić? Cóż, najlepiej znów spróbować znaleźć ów punkt, gdzie wszystko jest wyraźne (tzw. sweet spot) czy to próbując delikatnie zmieniać położenie gogli, czy też dokręcając tylną śrubę na nowo spróbować wyregulować sobie odległość między źrenicami. Przynajmniej w moim przypadku to działało.

Najciekawsze gry PS VR 2 na start

Co prawda w czasie naszych testów nie dysponowaliśmy pełną biblioteką tytułów przygotowanych na premierę PlayStation VR 2, a do tego część z udostępnionych nam gier wciąż objętych jest embargo, ale i tak uznaliśmy, że stosowny akapit o grach musi się w naszej recenzji znaleźć. Szczególnie, że pośród testowanych przez nas produkcji znalazły się też duże i małe perełki, o których po prostu nie wypada nie wspomnieć. Oto więc gry na PS VR 2, które zrobiły na nas największe wrażenie. A, i jeszcze jedno - w miarę dochodzenia nowych tytułów na premierę będziemy starali się uzupełniać naszą listę o najciekawsze propozycje.

Horizon: Call of the Mountain

Zgodnie z przewidywaniami – oto obecny król gier na PS VR 2. Nowa przygoda w świecie Horizon nie tylko prezentuje absolutnie fenomenalną jakość grafiki, ale też stanowi idealny pokaz możliwości nowych gogli Sony. Mamy tu więc precyzyjne strzelanie z łuku, wspinanie się po skałach, skakanie po linach, a nawet tworzenie malunków naściennych. A wiecie co jest najlepsze? Że to nie zbiór najróżniejszych minigierek mających pokazać nam potencjał drzemiący w PS VR 2, ale faktyczna gra, z całkiem ciekawą opowieścią i znanymi bohaterami (tak, Aloy też się tu pojawia). Jeśli więc zamierzasz kupić PlayStation VR 2 to tylko z Horizon: Call of the Mountain. Ta gra to jak dotąd najlepsza wizytówka nowych gogli Sony.

Ocena końcowa 96% 4.8/5

Kayak VR Mirage

Chyba jedno z największych pozytywnych zaskoczeń pośród nowych tytułów zmierzających na PS VR 2. Niby „tylko” pływanie kajakiem w dosłownie kliku lokacjach, ale jakże przyjemne to okazało się to doświadczenie. Raz, że Kayak VR Mirage wygląda świetnie (ta woda i te detale) to jeszcze „grając” w niego spociłem się jak mysz. Pływanie kajakiem to wcale nie taka łatwa sprawa, szczególnie, że gra mocno stara się odwzorować fizykę ruchu, przez co liczy się tu nie tylko „machanie” wiosłem, ale też przechylanie się na boki (tak, gogle to wykrywają) czy przytrzymywanie wiosła w wodzie by zacieśnić zakręt. Twórcy przygotowali tu dla nas trasy dzienne i nocne. Jest nawet jedna rozgrywająca się podczas burzy. Emocje mamy tu więc gwarantowane.

Ocena końcowa 86% 4.3/5

Moss (PS5)

Chyba nie ma gracza – pasjonata VR-u, który nie znałby tej produkcji. Opowieść o dzielnej myszce, która musi stawić czoła pradawnej magii i czającemu się w jej cieniu złu, już na pierwszym PlayStation VR robiło fenomenalne wrażenie. Twórcom gry udało się bowiem pomysłowo połączyć platformówkę z zagadkami przygotowanymi specjalnie pod wirtualną rzeczywistość. Nowa wersja tej jakże uroczej gry przygotowana specjalnie z myślą o PS VR 2 może pochwalić się dużo lepszą oprawą wizualną obejmującą rozdzielczość 4K, lepsze tekstury, cienie czy oświetlenie. Do tego dochodzą jednak jeszcze patenty z wykorzystaniem śledzenia naszych oczu, haptycznych wibracji i adaptacyjnych triggerów. Jeśli więc dotąd nie przeżyłeś/przeżyłaś tej fascynującej przygody to właśnie nadarza się okazja. Moss możecie brać w ciemno!

Ocena końcowa 88% 4.4/5

Moss: Book II (PS5)

Co prawda niektórzy uważają drugą część przygód odważnej myszy za nieco gorszą od „jedynki”, ale w nowej, ulepszonej odsłonie i ona prezentuje się fenomenalnie. Bieganie po naprawdę uroczo wyglądających lokacjach przypominających czasami małe dioramy sprawiło mi niekłamaną przyjemność. A że do tego poprawiono sterowanie (teraz, z dwoma PlayStation VR2 Sense, jest dużo bardziej naturalne), dorzucono lepsze wibracje i wkomponowano śledzenie naszego wzroku w samą rozgrywkę – nic tylko brać i grać. To wciąż świetne doświadczenie.

Ocena końcowa 88% 4.4/5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Choć raczej trudno uznać tę grę za kompletną nowość – wszak po raz pierwszy pojawiła się ona w 2020 roku na gogle Oculus, to jednak ta rozszerzona edycja z pewnością zasłużyła na miejsce pośród najlepszych gier na PS VR 2. A przynajmniej na tę chwilę. Sama rozgrywka do przesadnie skomplikowanych nie należy. Nie jest też zbyt długa, choć wersja na PS VR2 została rozszerzona o wydaną nieco później kontynuację – Last Call. Mimo to gra się w to całkiem przyjemnie, szczególnie że ciekawych pomysłów na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości tutaj nie brakuje. Nie zapominajmy też o masie niezwykłych detali – oglądanie broni czy innych przedmiotów z bliska naprawdę potrafi wywołać efekt Wow. Jeśli więc lubisz Gwiezdne Wojny to ten tytuł z pewnością da Ci sporo frajdy.

Ocena końcowa 82% 4.1/5

Jurassic World Aftermath Collection

Posiadaczom gogli Oculus ten tytuł jest zapewne znany. Ba, ostatnio tę kolekcje dwóch części Jurassic World Aftermath dostało nawet Nintendo Switch, choć zawrotnej kariery ta gra tam raczej nie zrobiła. Cóż, trudno się temu dziwić, skoro mówimy tu o produkcji stworzonej z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Ale nawet i na goglach VR nie każdemu ten tytuł przypadnie do gustu. Owszem, rozwiązań stricte pod wirtualną rzeczywistość jest tu nawet sporo, ale specyficzna, cel-shadingowa nie robi aż tak dobrego wrażenia. I to nawet po licznych wizualnych ulepszeniach w wersji na PS VR 2. Nie zrozumcie mnie źle – to całkiem fajna przygoda, ale na opad szczęki prawdziwie nowej generacji zabawy w wirtualnej rzeczywistości nie ma tu co liczyć.

Ocena końcowa 74% 3.7/5

Townsmen VR

Doskonały przykład na to… jak łatwo zepsuć niezłą gierkę nie do końca przemyślanym sterowaniem. Townsmen VR to bowiem niesamowicie wciągające połączenie „Settlersów” z nieco już zapomnianym Black & White. Bawimy się tu w budowanie własnej osady pomagając (bądź przeszkadzając) jej mieszkańcom. Tworzymy łańcuchy dostaw, przydzielamy zadania, a nawet formujemy chmury by sprowadzić deszcz czy łowimy ryby „gołymi” rękami. Całość momentami prezentuje się naprawdę ślicznie – znów jak mała dioramka. Gdy się przyjrzeć z bliska budowanym domostwom można dostrzec na ich ścianach takie detale jak choćby siekiera czy piła. I wszystko byłoby super, gdyby nie kłopotliwe sterowanie. Oczywiście, wszystkiego idzie się nauczyć, ale gdy na początku musimy się z nim zmierzyć, sporo frajdy gdzieś się ulatnia.

Ocena końcowa 80% 4/5

PS VR 2 – czy warto kupić?

Po moich zachwytach pewnie już wiecie jaka będzie odpowiedź. PlayStation VR 2to naprawdę świetny kawałek sprzętu. A że drogi – no cóż, pierwsze gogle VR od Sony też swoje kosztowały. Nie wiem czy pamiętacie, ale w momencie premiery był to koszt niemal równy z PS4 Pro. Pod tym względem niewiele się więc zmieniło. Jeśli jednak wciąż miło wspominacie swoje pierwsze konsolowe kroki w wirtualnej rzeczywistości to PS VR 2 wyda się Wam wręcz spełnieniem marzeń.

W tym sprzęcie jest bowiem wszystko czego poprzednio brakowało – pierwszorzędna jakość grafiki, doskonałe kontrolery pozwalające niemal namacalnie poczuć trójwymiarowe środowisko i haptyczne wibracje, które zapewniają nam dodatkowe doznania. Jak dla mnie PS VR 2 to nowa nadzieja wirtualnej rzeczywistości, z przeogromnym wręcz potencjałem. Oby tylko producentom gier chciało się go wykorzystać do tworzenia „dużych” tytułów, a nie całej masy drobnicy. Jeśli uda się to pierwsze to PS VR 2 z pewnością zostanie z nami na dłużej.

Opinia o Sony PlayStation VR2 Plusy sprawdzona konstrukcja w nowym wydaniu,

możliwość komfortowej zabawy nawet w okularach,

niezła jakość wykonania,

fenomenalna jakość obrazu - 4K HDR (łącznie),

system śledzenia ruchów niewymagający osobnej kamery,

doskonale wpasowujące się w grę subtelne wibracje gogli,

inteligentne śledzenie gałek ocznych,

prostota podłączenia - dosłownie jeden kabel,

świetny (choć dobrze już znany) patent z podłączeniem i „chowaniem” słuchawek,

doskonałe kontrolery PS VR2 Sense - z wykrywaniem dotyku palca, wibracjami i adaptacyjnymi triggerami,

nowe gry z naprawdę dużym efektem WOW,

obsługa 3D Audio, Minusy podwijająca się guma osłony wizjera potrafi czasem zepsuć pozytywne wrażenia,

„złapanie” najlepszego punktu (najlepszej ostrości),

mimo wszystko trzeba wciąż uważać na okulary (by ich nie docisnąć soczewkami),

ładowanie kontrolerów PlayStation VR2 Sense po kablu bywa męczące i rodzi obawy o stan portu,

możliwe zawroty głowy i nudności (choroba lokomocyjna),

na razie dość uboga biblioteka prawdziwie nowych gier,

niestety, to wciąż konstrukcja „na kablu”

Jakość wykonania: 4.5 / Dobry plus

Ergonomia: 5.0 / Bardzo dobry

Oferowane możliwości: 4.5 / Dobry plus



Ocena końcowa 94% 4.7/5





