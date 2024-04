Specjalne frazy w Google. Wpisz i zobacz, co się stanie

Użytkownicy Google mogą skorzystać z drobnej atrakcji, która została wprowadzona z okazji kwietniowego zaćmienia Słońca. Po wpisaniu określonej frazy spotka nas niespodziewane zachowanie wyszukiwarki. Sprawdźcie sami.

8 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Ameryki Północnej mogli obserwować zaćmienie Słońca. Kwietniowe zaćmienie potrwało ok. 4,5 minuty i można było je obserwować ok. godz. 20:00 czasu polskiego. Wydarzenie wywołało ogromne zainteresowanie – jak podaje Polska Agencja Prasowa, zaćmienie mogły obserwować miliony Kanadyjczyków i Amerykanów. Wiele osób udało się na wycieczki, by trafić do regionów, gdzie można był obserwować całkowite zaćmienie.

Szał na punkcie zaćmienia trafił też do sieci, a mianowicie do wyszukiwarki Google. Jeśli nie mieliście okazji obserwować zaćmienia z terytorium Ameryki Północnej, możecie skorzystać z drobiazgu, który został zaimplementowany w wyszukiwarce.

Zaćmienie Słońca w Google

Po wpisaniu frazy "zaćmienie Słońca" w wyszukiwarce Google zobaczycie krótką animację rzeczonego zdarzenia. Jak podaje serwis usatoday.com, specjalna animacja wywoływana jest przez kilka różnych fraz. Aby obejrzeć animację, można wpisać także:

April 8 eclipse,

Eclipse 2024,

Solar eclipse,

Solar eclipse 2024.

Krótka animacja, Księżyca przesłaniającego Słońce oraz ściemnienie ekranu, to puszczenie oka od Google w kierunku fanów obserwacji zjawisk na niebie. Wiele emocji wokół zaćmienia Słońca nie powinno dziwić. Takie wydarzenie ma miejsce niezwykle rzadko. Jak podaje Wikipedia, najbliższe obrączkowe zaćmienie widoczne w Polsce nastąpi dopiero 13 lipca 2075 r. Na najbliższe całkowite zaćmienie raczej niewielu żyjących Polaków się doczeka – to ma wystąpić dopiero 7 października 2135 r. i będzie widoczne na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.