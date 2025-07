Fabryki pod Wrocławiem nie będzie. Intel wycofuje się z inwestycji

Intel ogłosił rezygnację z planowanych inwestycji nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Pod Wrocławiem miała powstać fabryka półprzewodników. Decyzja ta jest częścią szerszych cięć kosztów i restrukturyzacji firmy.

Szumnie zapowiadanej inwestycji Intela w Polsce jednak nie będzie. Gigant ogłosił, że nie zrealizuje wcześniej zapowiadanych projektów inwestycyjnych, nie tylko w naszym kraju, ale i w Niemczech - podała Polska Agencja Prasowa. Decyzja ta została ogłoszona w czwartek, równocześnie z publikacją wyników finansowych za drugi kwartał.

Intel miał stworzyć w Polsce 2 tys. miejsc pracy

Intel to amerykański gigant technologiczny z siedzibą w Santa Clara w Dolinie Krzemowej. Firma, istniejąca od 1968 roku, jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie, znana jest przede wszystkim z produkcji procesorów do komputerów osobistych, choć nie tylko - dostarcza również rozwiązania informatyczne i sprzętowe dla centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku Intel ogłosił plany inwestycji 4,6 miliarda dolarów w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja miała stworzyć 2 tys. miejsc pracy. W Niemczech planowano budowę największej w Europie fabryki półprzewodników, która miała się mieścić w Magdeburgu. Jej koszt miał wynieść 30 miliardów euro, z czego 10 miliardów miało pochodzić od niemieckiego rządu.

Intel: firma inwestowała zbyt wiele, bez odpowiedniego popytu

Dyrektor generalny Intela, Lip-Bu Tan, który objął stanowisko w marcu, podkreślił, że ostatnie miesiące były dla firmy trudne. W liście do pracowników zaznaczył, że firma zakończyła większość planowanych zwolnień, które objęły 15 proc. zatrudnionych. Intel planuje obniżyć koszty operacyjne o 17 miliardów dolarów do 2025 roku.

"W ciągu ostatnich kilku lat firma inwestowała zbyt wiele, zbyt szybko, bez odpowiedniego popytu. W rezultacie nasza baza fabryczna uległa niepotrzebnemu rozdrobnieniu i nie była w pełni wykorzystana. Musimy skorygować kurs" - napisał dyrektor generalny Intela Lip-bu Tan w opublikowanym w czwartek liście do pracowników.

Gigant skonsoliduje zakłady w Kostaryce, Wietnamie i Malezji

Tan wskazał, że zbyt szybkie inwestycje doprowadziły do rozdrobnienia bazy fabrycznej. W przyszłości Intel zamierza bardziej systematycznie podchodzić do rozbudowy swoich zakładów, dostosowując je do potrzeb klientów. W ramach tej strategii firma planuje również konsolidację zakładów montażowych i testowych.

"Mając to na uwadze, postanowiliśmy nie kontynuować wcześniej planowanych projektów w Niemczech i Polsce. Planujemy również skonsolidować nasze zakłady montażowe i testowe w Kostaryce z naszymi większymi zakładami w Wietnamie i Malezji" - poinformował Tan.

"W przyszłości będziemy stosować systematyczne podejście do rozbudowy naszych fabryk, w pełni dostosowane do potrzeb naszych klientów. Będziemy rozważni i zdyscyplinowani podczas alokowania kapitału" - dodał.

Pomimo trudności, akcje Intela wzrosły w tym roku o 13 proc. Jednak w 2024 roku firma zanotowała najgorszy w historii spadek wartości akcji o 60 proc., jak podała stacja CNBC. Decyzje o rezygnacji z inwestycji w Polsce i Niemczech są częścią szerszej strategii restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.

Źródło: PAP, zdjęcie: Adobe Stock