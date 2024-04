Za nami premiera Dragon’s Dogma 2 - głośna premiera, dodajmy. Część graczy nie zostawiła suchej nitki na tytule ze względu na obecną w grze płatną zawartość. Czy faktycznie jest aż tak źle? Liczby sugerują, że Dragon’s Dogma 2 nie może narzekać na brak zainteresowania.

Gracze narzekają, ale i tak grają, czyli Dragon’s Dogma 2 w pigułce. W naszej recenzji Dragon’s Dogma 2 piszemy o niewątpliwych atutach najnowszego dzieła Capcom oraz o tym, co zdaniem recenzentów powoduje niesmak. Jedno jest pewne - Dragon’s Dogma 2 wywołuje emocje, o grze jest głośno.

Emocje na bok - Dragon's Dogma 2 w liczbach

Tymczasem odstawmy emocje i spójrzmy na liczby. Tak się składa, że Capcom informuje o sprzedaży serii Dragon’s Dogma, siłą rzeczy ujawniając skalę sukcesu nowej odsłony. Łączna sprzedaż serii wynosi ponad 10 mln egzemplarzy. Przypomnijmy, że “jedynka” ujrzała światło dzienne w 2012 r. Jak prezentuje się "wkład" Dragon's Dogma 2 do łącznej puli?

Aktualnie ponad 2,5 mln sprzedanych egzemplarzy. Wynik można uznać za przyzwoity, zwłaszcza jak na grę, która zadebiutowała niedawno, bo 22 marca 2024 r. Warto również sprawdzić, jaki jest odbiór gry na platformie Steam.

Odbiór gry na platformie Steam

Oceny Dragon’s Dogma 2 na platformie Steam są “mieszane”. Tytuł został oceniony do tej pory ponad 50 tys. razy, z czego 58 proc. to pozytywne recenzje. Grze obrywa się za model płatności czy problemy z optymalizacją. Co istotne, nie brakuje głosów mówiących, że o ile sama rozgrywka ma potężne atuty, to wspomniane płatne dodatki przechylają szalę na niekorzyść nowego dzieła Capcom.

Z kolei SteamDB daje nam możliwość przeanalizowania frekwencji graczy pecetowych (gra dostępna jest również na PS5 oraz XSX). Aktualny rekord Dragon’s Dogma 2 wynosi ponad 228 tys. graczy Steam jednocześnie. W szczytowym momencie ostatnich 24 godzin gra przyciągnęła ponad 113 tys. graczy. Tytuł może pochwalić się stabilnym zainteresowaniem. Kluczowe będą nadchodzące tygodnie i miesiące.

Źródło: Capcom, Steam, SteamDB, zdjęcie otwarcia: Capcom