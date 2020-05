Skończyliście już zabawę przy Star Wars Jedi: Upadły Zakon? Twórcy przekonują, że warto do niej wrócić, a robią to w chyba najlepszy z możliwych sposobów.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon z dodatkową, darmową zawartością

Star Wars Jedi: Upadły Zakon to dobra gra, ale jest nastawiona na kampanię dla jednego gracza. Takie produkcje cechują się krótszym życiem niż te, które dodatkowo (lub tylko) oferują zmagania wieloosobowe. Z pomocą przyjść może jednak dodatkowa zawartość, a o takową pokusili się teraz twórcy Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Okazja była idealna, wczoraj obchodzono przecież Dzień Gwiezdnych Wojen.

Najważniejszym elementem wprowadzanym przez udostępnioną aktualizację jest Trening Medytacyjny. To nowy tryb rozgrywki, do którego można dostać się dzięki punktom medytacyjnym znalezionym w trakcie gry. Zabawa sprowadza się tu do pokonywania wyzwań, w praktyce do przeciwstawienia się różnego rodzaju wrogom i bossom. Dodatkowo pojawia się tu Siatka Bitewna, dzięki której możliwe jest kreowanie własnych walk - wybranie miejsca, skali walki, skorzystanie z modyfikatorów trudności, a także dobranie kilku wyjątkowych wrogów.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon z trybem New Game+

Brzmi interesująco? Jeśli tak to powinniście o czymś wiedzieć. Do wspomnianych wyżej elementów można dostać się dopiero po ukończeniu gry i rozpoczęciu jej od nowa w trybie Nowa Podróż+. To nic innego jak często dodawany przez twórców tryb New Game+, gdzie cała zabawa rozpoczyna się ponownie ze wszystkimi postępami i odblokowanymi przedmiotami kosmetycznymi oraz kolekcjonerskimi.

Nowa Podróż+ dodatkowo przynosi kilka unikalnych przedmiotów kosmetycznych, w tym mundur Inkwizytora i pasujące do niego czerwone kryształy do miecza świetlnego. Można spodziewać się też nowych przedmiotów kosmetycznych umożliwiających zmianę miecza świetlnego, a także skórek do BD-1.

Aktualizacja wprowadza również kilka mniejszych elementów i usprawnień, o które prosili gracze. To chociażby opcje skalowania rozmiaru tekstu, możliwość pominięcia interaktywnych przerywników filmowych czy przełączniki, które ułatwiają interakcję z obiektami i poruszanie się po świecie.

Źródło: EA Star Wars

