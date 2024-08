Kolejny raz Valve zapowiada zmiany na platformie Steam. Tym razem poinformowano o nowych zasadach dotyczących opisów gier.

Platforma Steam zmienia się na naszych oczach. Nie tak dawno poinformowano o nowych zasadach dotyczących wersji demonstracyjnych gier na Steamie, a teraz sklep zamierza nieco uporządkować treści znajdujące się w opisach gier.

Steam robi porządki z opisami gier

Opisy niektórych gier są nieprecyzyjne i wadliwe - tak najwyraźniej uważa firma Valve. W ostatnim czasie nasilił się trend, który nie pomaga klientom sklepu – czyli graczom – w dokonywaniu “świadomych decyzji zakupowych”.

"Naszym głównym celem dotyczącym stron w sklepie jest umożliwienie producentom podanie informacji o ich grach na sposoby, które pomogą graczom podejmować świadome decyzje zakupowe. Ostatnio zauważyliśmy pewien trend, który nieco utrudnia to, do czego dążymy, ponieważ niektórzy producenci wykorzystują tę przestrzeń do prezentowania informacji lub linków, które (mimo że często są twórcze) odciągają od dowiadywania się o samej grze." – czytamy w komunikacie na Steamie.

Nowe zasady dotyczą czterech sekcji: informacji o grze, krótkiego opisu, ogłoszeń specjalnych oraz nagród. Nie będzie tu miejsca na linki do innych stron, ani na osadzone pliki graficzne, które naśladują interfejs Steama. Dodatkowo we wskazanych sekcjach nie mogą pojawiać się pliki graficzne, linki i widżety prowadzące do innych gier na Steamie.

Opisane zasady zaczną obowiązywać na platformie Steam wraz z początkiem września.

Źródło: Steam