Premiera GTA VI niezagrożona. Take-Two publikuje raport

Premiera GTA VI na ten moment nie jest zagrożona. Wydawca gry, Take-Two, opublikował raport finansowy, w którym możemy przeczytać, że planowana data premiery nie została przesunięta.

Rok 2025 będzie należał do Take-Two, Rockstar Games i GTA 6. Choćby konkurencja się dwoiła i troiła, oczy graczy z całego świata będą skierowane właśnie w kierunku tej produkcji. Pod warunkiem że dotrzymany zostanie termin premiery gry, czyli jesień 2025. A wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie.

Take-Two opublikowało raport finansowy, w którym nawet z perspektywy gracza, którego nie interesują kwestie budżetowe, znajdzie się coś ciekawego. Dla wielu najważniejszą kwestią będzie slajd nr 11, poświęcony serii Grand Theft Auto.

GTA 6 – premiera bez zakłóceń

Na dziś Take-Two nie spodziewa się żadnych opóźnień w kwestii premiery GTA VI. W raporcie czytamy, że premiera produkcji zaplanowana jest na jesień 2025 r. Wydawca chwali się ogromną popularnością zwiastuna GTA VI, który w ciągu 24 godzin został obejrzany 93 miliony razy, ustanawiając rekord popularności klipu niemuzycznego w serwisie YouTube.

Jak czytamy, gry z serii GTA sprzedały się w 430 mln egzemplarzy, z czego ponad 200 mln to sprzedaż GTA V. Produkcja ta pozostaje najlepiej sprzedającą się grą w Stanach Zjednoczonych w latach 2013-2023.

Druga z największych obecnie marek Rockstara, czyli Red Dead Redemption sprzedaje się rzecz jasna gorzej od GTA. Łącznie sprzedało się 91 milionów kopii gier na całym świecie, z czego 65 milionów to Red Dead Redemption 2. Jednocześnie RDR2 pozostaje drugą najlepiej sprzedającą się grą w Stanach Zjednoczonych w latach 2017-2023.

Oczywiście zapewnienia Take-Two nie są gwarancją, że nie wydarzy się nic, co mogłoby zaszkodzić premierze GTA VI, przez co gra pojawiłaby się na rynku później. Jest to jednak mocny dowód na to, że proces produkcyjny przebiega zgodnie z założeniami i spokojnie możemy spodziewać się, że jesienią 2025 r. będziemy mogli zawitać do Vice City w nowej odsłonie.