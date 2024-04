Steam Deck nie taki idealny? Jedna z wersji ma problem

Sprzęt do gier

Steam Deck na dobre zadomowił się na rynku. Valve konsekwentnie rozwija swój produkt, oferując przy tym nowe warianty przenośnej konsoli. W listopadzie 2023 r. oficjalnie zaprezentowano Steam Deck OLED w kilku wersjach. Jedna z nich ma najwyraźniej problem.

Steam Deck doczekał się odświeżonej wersji w postaci Steam Deck OLED. Wyróżniamy trzy warianty:

Steam Deck OLED 512 GB;

Steam Deck OLED 1 TB;

oraz specjalna edycja limitowana Steam Deck OLED 1 TB “w przydymionej, półprzezroczystej kolorystyce”. I właśnie ten wariant ma najwyraźniej problem. Obudowa pęka - meldują gracze.

Problem z obudową

W serwisie Reddit pojawiają się kolejne, dość niepokojące zdjęcia z pękniętą obudową w limitowanym Steam Deck OLED. Podobieństwo opiera się na tym, że pęknięcia występują w pobliżu śrub mocujących.

Wygląda to tak, jakby ktoś nie szczędził sił na wkręcenie śrub. Owszem, powyższy użytkownik przyznał się, że sprzęt upadł na podłogę, lecz inni gracze "nie mają pojęcia", jak doszło do usterki.

W ramach czystej formalności chcemy przypomnieć dobrą radę starego majstra: “Młody! Nie wkręcaj na siłę! To nie czołg!”. To powinno powstrzymać zapędy niewprawionych majsterkowiczów. Ba, niektórzy z internautów sugerują wręcz delikatne poluzowanie śrub, by zminimalizować ryzyko pęknięć. Wszak mowa tu o sprzęcie za ponad dwa i pół tys. zł.

Źródło: Reddit

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.