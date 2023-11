Steam Deck OLED oficjalnie zaprezentowany. Valve przybliża cenę, specyfikację oraz nieodległą datę premiery. Nowa wersja handhelda zastąpi docelowo wariant LCD, stąd też permanentna obniżka "standardowego" Steam Decka.

Steam Deck OLED oficjalnie. Premiera w listopadzie

Plotki o ulepszonej wersji Steam Deck potwierdziły się. Valve potwierdza istnienie Steam Deck OLED i od razu przybliżą nieodległą datę premiery. Nowe wersje przenośnej konsoli trafią na rynek 16 listopada 2023 r. o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Ponad półtora roku po debiucie “zwyczajnego” Steam Decka, otrzymujemy ulepszoną wersję. Jej główną cechą jest, rzecz jasna, lepszy wyświetlacz OLED o przekątnej 7,4 cala, rozdzielczości 1280 x 800 wraz z obsługą HDR. Ekran w Steam Deck OLED jest zatem minimalnie większy od wersji LCD, gdzie ta przekątna wynosi 7 cali.

Do wyboru, do koloru: dysk 512 GB lub 1 TB

Idąc dalej, Steam Deck OLED występuje w dwóch wariantach: możemy wybrać wersję z dyskiem 512 GB SSD NVMe lub 1 TB SSD NVMe, a nasz wybór naturalnie przełoży się na cenę:

Steam Deck OLED 512 GB wyceniono na 2599 zł

Steam Deck OLEd 1 TB wyceniono na 3099 zł

OLED jest lżejszy i ma lepszą baterię

Zwiększono pojemność baterii z pierwotnych 40 do 50 Wh; producent deklaruje “od 3 do 12 godzin rozgrywki, zależnie od uruchamianych treści”. Dobrze wiemy, że np. Baldur's Gate 3 na Steam Deck działa i ma się dobrze, ale decydując się na grę z najwyższej półki, należy dobrać odpowiednie ustawienia graficzne. Te wpłyną nie tylko na komfort, ale i na czas grania.

W środku Steam Deck OLED znajdziemy 16 GB zintegrowanej pamięci RAM typu LPDDR5 w oparciu o cztery kanały 32-bitowe 6400 MT/s. Znowu widzimy minimalną różnicę na korzyść OLED, bowiem wersja LCD mogła pochwalić się prędkością 5500 MT/s. Nowa wersja przenośnej konsoli jest jednoczesnie minimalnie lżejsza (640 gramów waży OLED, 669 gramów waży LCD). Sprawniejsze pobieranie zagwarantuje obsługa Wi-Fi 6E.

Dostępność Steam Deck OLED oraz wyprzedaż Steam Deck LCD

Valve poinformowało jednocześnie, że wszystkie akcesoria działające na Steam Deck LCD będą zgodne ze Steam Deck OLED. Co więcej, ponownie będziemy świadkami partnerstwa na linii Valve-iFixit, które zapewni użytkownikom całe spektrum części zamiennych wraz z poradnikami naprawczymi.

W chwili premiery Valve ogranicza sprzedaż Steam Deck OLED do jednej sztuki tygodniowe na dane konto. Restrykcje zostaną poluzowane w przyszłości. Jeśli planujesz zakup “zwykłego” Steam Decka, to musisz wiedzieć, że zostanie on wkrótce wycofany ze sprzedaży, a standardową wersją stanie się OLED. Stąd też trwała obniżka ceny, aż do wyczerpania zapasów. Aktualnie Steam Deck LCD 256 GB wyceniono na 1899 zł.