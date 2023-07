Dobra informacja dla posiadaczy kart graficznych Radeon – nowe sterowniki przynoszą spory wzrost wydajności. Poprawa dotyczy nie tylko najnowszych kart Radeon RX 7000, ale też starszych modeli z serii Radeon RX 6000.

Sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 23.7.1 zostały udostępnione w tym miesiącu, ale producent nie informował o poprawie wydajności w grach. Być może przemilczał ważną zmianę dla kupujących karty graficzne do gier - na kanale Ancient Gameplays pojawiły się testy, które wskazują na znaczną poprawę osiągów przy wykorzystaniu nowej wersji oprogramowania.

Na materiale porównano wydajność nowszych kart Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT, a także starszych modeli - Radeon RX 6950 XT i Radeon RX 6800 na dwóch wersjach sterowników: Software: Adrenalin Edition 23.4.1 z kwietnia 2023 roku i Software: Adrenalin Edition 23.7.1 z lipca 2023 roku.

Różnice potrafią być naprawdę spore. Zresztą - zobaczcie sami:

Radeony RX 7000 miały poważne problemy w grze Forza Horizon 5 – nowe karty na starych sterownikach oferowały podobną lub nawet gorszą płynność niż modele ze starej generacji. Nowe oprogramowanie przynosi jednak ogromny wzrost wydajności.

W The Last of Us też można odczuć spory wzrost wydajności. Nowe sterowniki przynoszą poprawę osiągów nie tylko w najnowszych modelach Radeon RX 7000, ale też w przypadku starszych modeli z serii Radeon RX 6000. Różnica może nie jest tak spektakularna, ale na pewno poprawi odczucia z rozgrywki.

Sterowniki AMD Software: Adrenalin Edition 23.7.1 nie są jednak idealne. Ancient Gameplays wskazuje, że w niektórych grach na niektórych kartach nowe oprogramowanie może przekładać się na gorszą wydajność. Pojawiają się też problemy zdziałaniem gier Moderw Warfare 2, Rocket League i God of War.

Mimo wszystko można przyjąć, że warto na bieżąco instalować nowe sterowniki do kart graficznych. Wzrost wydajności może być tutaj naprawdę spory. I to bez zmiany sprzętu czy jego dodatkowego podkręcania.

Źródło: YouTube @ Ancient Gameplays