AMD przygotowuje się do wydania kart graficznych Radeon RX 7700 i RX 7800. Wstępne przecieki sugerują, że nowe modele mogą stanowić mocną odpowiedź na karty Nvidii.

Sezon na premiery kart graficznych do gier coraz mocniej się rozkręca. AMD przygotowuje modele Radeon RX 7700 i Radeon RX 7800, które mają powalczyć w średnim segmencie wydajnościowym. Czego można się spodziewać?

Nowe karty graficzne Radeon RX 7700 i RX 7800

Moore's Law is Dead dotarł do informacji, według których AMD ma pracować nad dwoma kartami graficznymi na bazie układu graficznego Navi 32 - najpewniej będzie to model Radeon RX 7700 i Radeon RX 7800.

Według zdobytych informacji, Radeon RX 7700 będzie bazować na rdzeniu ograniczonym do konfiguracji 48 lub 54 jednostek CU (3072 / 3456 procesorów strumieniowych). Na pokładzie znajdziemy 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Na profilu All_The_Watts pojawił się zrzut ekranu z benchmarka 3DMark Time Spy, gdzie karta miała uzyskać około 15 568 punktów - to podobny wynik do modelu Radeon RX 6800. Nowy model mógłby konkurować z GeForce RTX 4060 Ti.

Wydajniejszy model – Radeon RX 7800 ma bazować na pełnym układzie graficznym z 60 jednostkami CU (3840 procesorów strumieniowych) i dysponować 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Mówimy o specyfikacji ze średnio-wyższego segmentu.

Karta ma uplasować się w średnio-wyższym segmencie. All_The_Watts opublikował zrzut ekranu, gdzie karta osiąga 18 957 punktów - to nieco lepszy wynik względem modelu GeForce RTX 4070.

Kiedy premiera nowych kart Radeon?

Zainteresowani nowymi modelami niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Według kanału Moore's Law is Dead, nowe karty mają zostać zaprezentowane pod koniec sierpnia podczas targów Gamescom 2023.

Czy nowe karty okażą się sukcesem? O tym pewnie zdecyduje wycena sprzętu. Obydwie karty Nvidii nie zostały zbyt dobrze ocenione, więc czerwoni mogą tutaj próbować powalczyć o klienta.

Źródło: YouTube @ Moore's Law is Dead, Twitter @ All_The_Watts