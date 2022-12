W ramach świątecznego rozdawnictwa Epic Games Store, ku ucieszy sporego grona graczy, wreszcie pojawia się produkcja AAA.

Wolfenstein: The New Order za darmo na Epic Games Store

Z czystm sumieniem można napisać, że świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store rozkręciła się na dobre. Nie chodzi tylko o czas jej trwania, ale także darmowe gry, jakie są udostępniane. Wprawdzie wśród rozdawanych do tej pory Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable i Them's Fightin' Herds przynajmniej niektórzy znaleźli coś dla siebie, ale wyczekiwano pierwszej większej produkcji. No i jest.

Dziś Epic Games Store rozdaje Wolfenstein: The New Order. A precyzując, dziś i jutro, bo również tym razem oferta obowiązuje przez 24 godziny, czyli do 21 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

Dobry, dynamiczny FPS do pobrania

Wolfenstein: The New Order należy do serii gier, której nie trzeba przedstawiać. A już z pewnością graczom, którzy lubią strzelanki. Niestrudzony B.J. Blazkowicz prezentuje swoje bojowe zdolności w alternatywnej wersji lat 60., w której to naziści wygrali II wojnę światową i z pomocą zaawansowanej technologicznie broni panoszą się niemal na całym świecie. Wolfenstein: The New Order był bardzo często określany mianem FPSa w starym stylu, oczywiście z pozytywnym wydźwiękiem, bo zapewnia naprawdę sporą frajdę z tego, co w tego typu produkcji najważniejsze - strzelania.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, możecie rzucić okiem na naszą recenzję Wolfenstein: The New Order. Najlepiej jednak sprawdźcie grę sami, w końcu lepszej okazji może nie być.

Wolfenstein: The New Order zwiastun

Źródło: epicgames