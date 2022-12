Epic Games Store również w tym roku przygotował nie lada gratkę dla graczy korzystających z tego sklepu. W worku z prezentami znalazło się mnóstwo darmowych gier.

Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store z atrakcjami

Większość graczy wie, że Epic Games Store od samego początku swojego istnienia przyciąga użytkowników darmowymi grami. Co czwartek pojawia się przynajmniej jedna (bo niekiedy dwie lub więcej) propozycja, którą można przypisać do swojego konta. Są jednak również specjalne okoliczności i wtedy można obłowić się znacznie bardziej. Tak jak teraz.

Również w tym roku Epic Games Store przygotował świąteczną wyprzedaż z rabatami do 75%. Potrwa ona od dziś do aż 5 stycznia 2023 roku. Niższe ceny gier i dodatków to jednak nie jedyne atrakcje. Zarządzający sklepem pokusili się także o Kupony Epic, które zapewniają 25% zniżki na pełne wersje gier pod warunkiem wydania przynajmniej 59,99 złotych. Ich liczba jest nieograniczona, ale będą ważne tylko przez czas trwania wyprzedaży. No i oczywiście creme de la creme - darmowe gry.

15 gier za darmo od Epic Games Store

Podobnie jak przed rokiem, można mówić o nie byle jakiej paczce, ponieważ chodzi o aż 15 gier za darmo. Będą udostępniane pojedynczo przez kolejne 15 dni.

Dokładna lista tytułów nie została ujawniona. Możecie albo nastawić się na niespodzianki, albo poszukać przecieków u branżowych informatorów. Aczkolwiek ci póki co niczego nie zdradzają. Być może zarządzający Epic Games Store uszczelnili przecieki, jakich wcześniej nie brakowało.

Bloons TD 6 do pobrania. To 1. darmowa gra

Czy rozdawnictwo rozpoczyna się z dużym hukiem? Raczej nie. Pierwsza darmowa gra to bowiem Bloons TD 6, przygotowana przez Ninja Kiwi strategia typu tower defense. Czy wszyscy będą rozczarowani? Raczej nie. Osoby sympatyzujące z tego typu gatunkiem, które zdecydowały się sięgnąć po Bloons TD 6 wystawiały grze bardzo wysokie noty. Warto więc spróbować.

Źródło: Epic Games Store