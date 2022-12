W ramach promocji trwającej w sklepie GOG można poszerzyć swoją kolekcję o Broken Sword: Director's Cut.

Broken Sword: Director's Cut do pobrania za darmo

Łowcy promocji skupiają się obecnie na świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, ale warto pamiętać, że konkurenci również oferują ciekawe akcje. Dla przykładu na GOG wystartowała Wyprzedaż Zimowa, w ramach której poza obniżkami cen i dodatków miało pojawić się kilka darmowych gier. Dotrzymano słowa, bo udostępniono już Ghost of a Tale i King of Seas, a teraz Broken Sword: Director's Cut.

W tym przypadku mówimy o promocji trwającej przez 72 godziny. Nie trzeba się zatem przesadnie śpieszyć, Broken Sword: Director's Cut można przypisywać do swojego konta w sklepie GOG do 22 grudnia do godziny 15:00 naszego czasu.

rozwiń

Klasyczna, kultowa przygodówka za darmo

Są tytuły, które bez cienia wątpliwości zasługują na miano klasyki w swoim gatunku i trudno nie zaliczać do nich właśnie Broken Sword: The Shadow Of The Templars. Wprawdzie debiutowała bardzo dawno temu, bo w 1996 roku, ale tutaj mowa o wydaniu Director's Cut z 2010 roku.

Jego twórcy z Revolution Software upiększyli i znacząco rozbudowali całość, ale jednocześnie zachowali klimat i grywalność oryginału. Jeśli lubicie przygodówki point-and-click i jakimś trafem tę ominęliście, warto nadrobić zaległości. Niektórzy powiedzą, że dziś gier z tak ciekawą fabułą czy tak niebanalnymi postaciami coraz mniej. I chyba będą mieli trochę racji.

Źródło: gog