Słyszeliście o Them's Fightin' Herds? Jeśli nie, to możecie nadrobić zaległości nie wydając ani grosza.

Them's Fightin' Herds za darmo na Epic Games Store

Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, kolejna darmowa gra. Po udostępnionych wcześniej Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2 i Sable przyszła pora na przywołane już Them's Fightin' Herds.

Grę można przypisywać do swojego konta do jutra do godziny 17:00 naszego czasu. Wtedy to zostanie zastąpiona przez kolejny tytuł i zanosi się na to, że będzie można mówić o pierwszej produkcji AAA udostępnianej podczas tegorocznej akcji.

Co to za gra Them's Fightin' Herds?

Ale nim nastanie jutro, wypada krótko przedstawić Them's Fightin' Herds. To kolejny „indyk” od Epic Games Store, a właściwie od studia Mane6. Można powiedzieć, że jeszcze ciepły, bo premierę miał w kwietniu 2020 roku. Nie zdobył wielkiej popularności, ale jeśli już ktoś po niego sięgał, był bardzo zadowolony. Na metacritic średnia ocen przekracza 80%, pozytywne opinie można poczytać także w sklepach.

Na jaką rozgrywkę można liczyć? Them's Fightin' Herds to 2-wymiarowa bijatyka. Niby nic szczególnego, ale... w tym przypadku w rolach wojowników występują zwierzęta. Do tego zostały one, jak cała reszta warstwy wizualnej, zaprojektowane przez producentkę kreskówek Lauren Faust.

Źródło: epicgames