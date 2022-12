Trzeci dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store to okazja do powiększenia swojej biblioteki o Costume Quest 2.

Costume Quest 2 za darmo na Epic Games Store

Tegoroczna świąteczna wyprzedaż w sklepie Epic Games Store powoli się rozkręca. Po Bloons TD 6 i Horizon Chase Turbo przyszła pora na Costume Quest 2. Również w tym przypadku promocja obowiązuje przez tylko 24 godziny, do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

RPG z turową walką, także dla młodszych

Costume Quest 2 to gra studia Double Fine wydana w 2014 roku i łącząca w sobie kilka gatunków. Najwięcej tu elementów RPG, ale w oczach niektórych gra może skręcać w stronę przygodowówki. Istotny jest fakt, iż walki mają charakter turowy.

Ich obecność nie powinna być jednak odbierana tak, że Costume Quest 2 to propozycja wyłącznie dla starszych graczy. Dominują magia i klimaty halloweenowe, a nie ukazywanie przemocy, do tego oprawa jest bardzo kolorowa, grze przyznano przez to oznaczenie PEGI 7.

Źródło: epicgames