Z pewnością zdarzyło ci się kiedyś zamykać drzwi lodówki i obserwować, jak wewnątrz gaśnie światło. Zastanawiałeś się jednak, dlaczego producenci nie umieszczają światła w zamrażarce?

Brak oświetlenia w zamrażalniku dla wielu osób może być problematyczny. Niewielka strużka światła z pewnością uprościłaby korzystanie z zamrażarki. Dlaczego więc producenci nie instalują w nich żarówek, skoro robią to w lodówkach?

Dlaczego w zamrażalniku nie ma światła?

Zamrażalnik ma przecież całkiem sporą przestrzeń, w której bez trudu znalazłoby się miejsce dla niewielkiego źródła światła. Pod względem technicznym nie miałoby to jednak sensu. Wynika to z faktu, iż bardzo często nasze zamrażalniki są wypchane po brzegi jedzeniem, co oznacza, że mrożonki i tak zasłoniłyby znajdujące się tam światło. Ponadto żarówka generuje ciepło, co zaś miałoby negatywny wpływ na działanie i ogólną kondycję zamrażarki.

Choć rozwiązaniem problemu z generowaniem ciepła może wydawać się zainstalowanie w zamrażalniku nowoczesnych oświetlenia LED, w istocie wymusza to zainstalowanie światła w każdej szufladzie oraz bocznych elementach zamrażarki. W efekcie i tak nie dawałyby one odpowiedniego natężenia światła, jakie znamy z lodówki. Zamontowanie żarówki w zamrażalniku od góry również nie zdałoby egzaminu, ponieważ jej blask nie przenikałby do niższych szuflad przez jedzenie. Warto też pamiętać, że światło to szybko byłoby oblepione lodem lub szronem, który ograniczałby jej efektywność.

Producenci znaleźli sposób na oświetlenie chłodziarek. Podświetlane szuflady

Generalnie o wiele częściej korzystamy z lodówki niż zamrażarki, co oznacza, że nie potrzebujemy w niej światła. Co więcej, koszty montażu żarówki w zamrażalniku często byłyby wyższe od oświetlenia montowanego w lodówkach.

Światła w zamrażalnikach nie ma, ponieważ nikomu się to nie opłaca. Nie oznacza to jednak, że producenci nie szukają nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań tego problemu. Dla przykładu, najnowsze zamrażalniki posiadają podświetlane szuflady. Czy to oznacza, że jest światełko nadziei dla naszych zamrażarek?

