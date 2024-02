Fiat Panda EV - oto elektryczny samochód koncernu Stellantis. Czy ma szansę powtórzyć sukces trzech spalinowych generacji Pandy?

Z czym kojarzy Ci się Panda? Jeśli chodzi o biało-czarnego misia, to zwykle wywołuje pozytywne emocje, a nawet uśmiech na twarzy. To samo możemy zresztą powiedzieć o każdej z trzech produkowanych dotychczas generacji samochodu marki Fiat. Czy kolejna, zelektryfikowana wersja Fiata Panda podtrzyma dobrą passę? Czy również na jej zakup zdecydują się miliony klientów?

Krótka historia Fiata Panda z polskim akcentem

Pierwsza generacja Pandy zadebiutowała na rynku w 1980 roku. Mały, trzydrzwiowy pojazd szybko zdobył popularność nie tylko jako doskonały środek transportu w dużych miastach, ale również jako zaskakująco funkcjonalne auto rodzinne. We wnętrzu z łatwością mieściły się cztery osoby wraz z pewną ilością bagażu. Małe silniki były cenione za oszczędność paliwa i niezłe osiągi. Wersja 4x4 wyróżniała się ponadprzeciętnymi zdolnościami terenowymi. Fiat Panda sprawdził się także jako mały samochód dostawczy.

Druga generacja Fiata Pandy nie tylko była produkowana w Tychach, ale również zdobyła tytuł europejskiego samochodu roku 2004. W tym samym roku stała się najchętniej wybieranym autem w Polsce, zdobywając prawie 10% udziału w rynku nowych samochodów. Ostatecznie model ten wybrało aż 2 168 491 klientów.

Trzecia, ostatnia jak dotąd generacja spalinowego Fiata Panda to udana kontynuacja “dwójki”. Ponadczasowy design, niska cena i dobre silniki sprawiły, że to do dziś bardzo popularne auto.

Nadchodzi elektryczny Fiat Panda

Kolejna generacja Fiata Pandy będzie natomiast pojazdem elektrycznym. Co ciekawe, nazwa Fiat Panda ma w przyszłości oznaczać nie tyle konkretny model, a raczej platformę EV. Powstanie kilka odmian, między innymi mały SUV, dostawcza wersja Strada, czy usportowiony Fastback. Podstawowa Panda ma być natomiast autem miejskim, nawiązującym do stylistyki pierwszej generacji modelu. Będzie więc bardzo kanciasta, a przy tym pełna nowoczesnych rozwiązań.

Pierwszy model Fiat Panda EV trafi do sprzedaży już w lipcu 2024 roku. Trzy kolejne wersje pojawią się w 2025 i 2026 roku. Modele pickup (Strada), SUV i Fastback mają bardzo podobny przód. Różni się natomiast oczywiście tylna część nadwozia. Podstawowe auto miejskie ma nieco inną stylistykę. Wszystkie rzucają się natomiast w oczy i z pewnością mogą się podobać.

Modułowa konstrukcja platformy Panda EV pozwala na sporo modyfikacji. Możliwe będzie m.in. wymienienie reflektorów, czy montaż dodatkowego bagażnika dachowego. Prawdopodobnie Fiat planuje sprzedaż dodatkowych akcesoriów do Pandy. Podobny zabieg widzimy zresztą np. w przypadku niedrogiego samochodu elektrycznego Citroen Ami.

Elektryczna Panda bazuje na platformie podwoziowej używanej także w innych modelach koncernu Stellantis. W jego skład wchodzą też takie marki, jak Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Lancia, czy Opel. Możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów napędu. Poza stuprocentowym “elektrykiem” możliwe są też bazujące na tej samej platformie auta hybrydowe i spalinowe. Kto wie, być może i Fiat Panda znów trafi n na rynek z klasycznym silnikiem. Z pewnością pozwoliłoby to znacznie obniżyć koszt produkcji pojazdu.

Nawet elektryczna wersja Pandy ma być wyceniona dość rozsądnie. Może konkurować między innymi z Dacią Spring, która jest obecnie jednym z z najtańszych dziś samochodów elektrycznych w Polsce.