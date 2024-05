NASA pokazuje filmik będący symulacją wpadnięcia do czarnej dziury. Zjawisko jest tak skomplikowane, że trudno je sobie nawet wyobrazić.

NASA co pewien czas publikuje bardzo ciekawe materiały. Niektóre są rzeczywistymi zdjęciami lub nagraniami wideo. Tym razem możemy jednak zobaczyć efekt pracy superkomputera. Stworzył wizualizację pokazującą, co się stanie, gdy “wpadniemy” do czarnej dziury.

Jak to jest być w czarnej dziurze? NASA zna odpowiedź

Filmik 360 stopni, będący w rzeczywistości wizualizacją, powstał dzięki ogromnej mocy obliczeniowej superkomputera NASA. Widzimy na nim efekt, nazywany czasem “spaghettification”. Sam opis tego zjawiska jest dość trudny do zrozumienia.

Mówimy w końcu o działaniu olbrzymiej siły grawitacji, którą generuje czarna dziura. Co by się stało, “wpadając” do czarnej dziury o masie 4,3 miliona razy większej, niż masa Słońca? Siła grawitacja spowodowałaby skompresowanie całego ciała. Stąd porównanie do spaghetti.

Wideo 360 stopni pokazujące spotkanie z czarną dziurą

Na wizualizacji NASA widzimy super masywną czarną dziurę, która jest otoczoną gorącym, gazowym dyskiem. Na symulacji widzimy zbliżenie do czarnej dziury, krótkie okrążenie jej i przekroczenie horyzontu zdarzeń. To punkt, z którego nie ma odwrotu.

Czarne dziury są obszarami w przestrzeni kosmicznej, gdzie działa ogromna siła grawitacji. Nawet światło nie może z niej “uciec”. W teorii centrum czarnej dziury ma nieskończoną gęstość. Czy możliwe byłoby wpadnięcie Ziemi do takiej czarnej dziury? Szanse na to są (na szczęście) niezwykle małe.