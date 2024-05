Zegarki to nie to, co smartfony. Tu najpierw patrzysz na wygląd, a dopiero potem na możliwości, dobierając smartwatch do siebie i swojego stylu. Huawei Watch 4 Pro Space Edition dowodzi, że Huawei doskonale to rozumie.

Wyjątkową cechą zegarków jest to, że w przeciwieństwie do smartfonów są przede wszystkim biżuterią i jako biżuteria mają jedno zadanie: muszą świetnie wyglądać. To, co w środku oczywiście jest bardzo ważne, ale w ostatecznym rozrachunku większość użytkowników i tak najpierw wybiera smartwatch oczami, a dopiero potem sprawdza, czy ma te funkcje, których potrzebują. Huawei doskonale to rozumie, wypuszczając kolejne świetne smartwatche o praktycznie niezmienionych możliwościach, ale za to odświeżonym, nowym wyglądzie. Takie, jak ten: Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Huawei Watch 4 Pro to flagowy smartwatch Huawei, wprowadzony do sprzedaży około rok temu. Specjalnie dla tych, którzy kupują oczami, albo po prostu chcą dopasować zegarek do swojego stylu, Huawei wypuścił do tej pory już trzy edycje Watch 4 Pro, które, zachowując wszystkie możliwości i parametry, różnią się wyglądem. Dziś do edycji Classic (srebrna koperta i skórzany pasek), Elite (lśniąca, srebrna koperta i pasująca bransoleta) oraz Blue Edition (granatowa koperta i również granatowy, kompozytowy pasek) dołącza edycja kosmiczna - Space Edition.

Jego wykonana z wytrzymałego i lekkiego tytanu TC4 koperta jest tym razem matowo wykończona i ma stonowany, szaro-grafitowy odcień. Uzupełnia ją wykonana z tego samego materiału i tak samo wyglądająca bransoleta. Ponieważ zastosowano standardowe mocowania teleskopowe, bez problemu można wymienić ją na dowolny pasek - tyle, że zdecydowanie nie ma po co, bo całość wygląda świetnie.

Nowością, która odpowiada za ten dyskretnie elegancki mat na kopercie jest zastosowane przez Huawei pokrycie DLC, czyli Diamond Like Carbon. To niezwykle trwała, choć mikroskopijnie cienka warstwa cząstek węgla tworzących trójwymiarową strukturę bliską strukturze krystalicznej, jaką ma węgiel w formie diamentu. To właśnie jej DLC zawdzięcza swoje niemal magiczne właściwości: niesamowitą odporność na zadrapania i ścieranie.

Ale grafitowa, matowa szarość o wytrzymałości tytanu i twardości diamentu to nie jedyna nowość, jeśli chodzi o wygląd. Znane z poprzednich modeli, wypukłe szkło szafirowe pokrywające piękny ekran (1,5" średnicy, rozdzielczość 466x466 pikseli, LTPO) zyskało w wersji Space Edition częściowo czerwone obramowanie, dodające zegarkowi charakteru.

Także obrotowa koronka ma czerwony pasek, a pokrywające ją moletowanie nawiązuje do kształtu dyszy silnika rakietowego. Wygląda to bardzo dobrze, ale szczerze mówiąc, sam bym nie wpadł na skojarzenie z dyszami - może dlatego, że dysze w formie prostych stożków ze ściętymi czubkami spotyka się tylko na rysunkach przedszkolaków.

Kosmiczne pozostały możliwości Huawei Watch 4 Pro. W wersji Space Edition wciąż mamy niezwykle płynnie działający system z ogromną liczbą funkcji smart, opcji monitoringu zdrowia (w tym EKG czy pomiar stwardnienia tętnic) oraz możliwościami treningowymi. Jest też WiFi, Bluetooth i eSIM, dzięki czemu zegarek może praktycznie zastąpić smartfon w wielu sytuacjach. Są płatności zbliżeniowe, a także mapy działające w pełni na zegarku, nawet offline.

Wielką zaletą jest czas pracy na baterii, wynoszący podczas używania łączności komórkowej i WiFi około 3-4 dni, a po wyłączeniu tych funkcji - nawet ponad dwa tygodnie! Dokładnie czegoś takiego oczekuję od zegarka. I druga zaleta, do ładowania Watch 4 Pro Space Edition wystarczy dowolna ładowarka Qi, czyli taka, jak do bezprzewodowego ładowania smartfonu.

Jeśli chcesz poznać jego pełne możliwości, zapraszam do naszego testu Huawei Watch 4 Pro oraz testu wideo

