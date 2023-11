W dniu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu RP posłowie nie tylko wybrali marszałka i wicemarszałków, ale też odebrali nowe służbowe tablety. Co to za sprzęt i ile pieniędzy pochłonął jego zakup?

W ręce parlamentarzystów trafiły już nowe tablety, które mają ograniczyć obieg papierowych dokumentów, wspomagać procesy cyfryzacji państwa i ułatwiać codzienną pracę. Konkretnie postawiono na iPady 10. generacji. Przyjrzyjmy się temu, ile kosztują te urządzenia i co oferują w zamian.

Ile kosztowały tablety dla posłów?

Tablety dla posłów zostały zakupione z budżetu państwa, a zatem można w skrócie powiedzieć, że wszyscy się na nie złożyliśmy. Nic więc dziwnego w tym, że wielu Polaków zastanawia się, ile te urządzenia kosztowały.

Wyraźnie widać, że nie szukano tu oszczędności. Postawiono na iPada 10. generacji w najlepszej z możliwych konfiguracji – pojedynczy egzemplarz kosztował ok. 4,6 tys. zł, a do zestawu dołączano jeszcze etui zabezpieczające urządzenie. W efekcie zakup pochłonął łącznie 2,7 mln zł z budżetu państwa.

Równocześnie trzeba tu zaznaczyć, że nie są to najdroższe tablety na rynku, ani nawet w ofercie Apple’a. Ceny iPadów Air sięgają 5099 zł, a iPadów Pro – nawet kilkunastu tysięcy złotych. Słowem: postawiono na najlepszą konfigurację, ale podstawowego modelu.

Co oferują iPady dla posłów? Rzut oka na specyfikację

Sercem iPada 10. generacji jest procesor A14 Bionic zaprojektowany przez firmę Apple. To potężny układ, na który składają się tak naprawdę trzy elementy: 6-rdzeniowa jednostka główna, 4-rdzeniowy procesor graficzny oraz 16-rdzeniowy system Neural Engine, odpowiedzialny za technologię sztucznej inteligencji.

Taki procesor zapewnia płynne działanie we wszystkich podstawowych zadaniach. Duży, blisko 11-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości pozwala natomiast posłom komfortowo pracować i przedstawiać wyniki swoich działań. W kontekście ekranu wypada też zwrócić uwagę na jasność na poziomie 500 nitów – wystarczającą do wygodnej obsługi nawet przy niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Wreszcie 256 GB pamięci pomieści morze danych, generowanych i przetwarzanych przez parlamentarzystów.

W zamówieniu zwrócono także uwagę na to, by tablety mogły łączyć się z internetem z każdego miejsca na świecie – stąd nie tylko Wi-Fi, ale też obsługa 5G i LTE. Podsumowując, specyfikacja tych tabletów prezentuje się następująco:

rodzaj wyświetlacza: dotykowy IPS o przekątnej 10,9 cala

rozdzielczość i jasność ekranu: 2360 x 1640 pikseli, 500 nitów

procesor: Apple A14 Bionic (6-rdzeniowe CPU + 4-rdzeniowe GPU)

pamięć: 256 GB

aparat główny: 12 Mpix, przysłona f/1,8, autofokus i 5-krotny zoom cyfrowy

aparat przedni: 12 Mpix, przysłona f/2,4

głośniki: stereo

łączność: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 z technologią 2x2 MIMO oraz 5G / LTE

dodatkowe moduły: FPS/GNSS, kompas cyfrowy, iBeacon, Touch ID, żyroskop, akcelerometr, barometr

akumulator i czas pracy: litowo-polimerowy o pojemności 28,6 Wh, do 9 godz. działania

wymiary: 248,6 x 179,5 x 7 mm

waga: 481 g

Na iPady postawiono jednak nie tylko ze względu na ich wydajność czy gwarancję wygodnej pracy. Równie istotne – a może nawet ważniejsze – było to, że urządzenia Apple zapewniają niezawodność, stabilność i bezpieczeństwo. A to w przypadku przetwarzania informacji, jakimi dysponują posłowie, jest szalenie ważne. Tablety te są odpowiednio zabezpieczone i oferują między innymi technologię Touch ID (czyli potwierdzanie tożsamości poprzez odcisk palca).

Jak zadbano o bezpieczeństwo tabletów dla posłów?

Każdy poselski tablet musi przejść przez procedurę zatwierdzającą, której realizacja powierzona została personalowi Biura Informatyki Sejmu. Specjaliści IT dokonują aktywacji i autoryzacji dostępu.

Kolejkę posłów oczekujących na autoryzację tabletów wyśmiewał ostatnio Sławomir Mentzen z Konferderacji i mówił, że aktywował sobie urządzenie sam. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że o ile mógł samodzielnie uruchomić tablet, to do momentu autoryzacji dostępu przez Biuro Informatyki Sejmu urządzenie nie będzie w pełni funkcjonalne.

Źródło: inf. własna