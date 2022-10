iPad 2022 (iPad 10. generacji) przynosi sporo zmian do najniżej pozycjonowanej serii tabletów od Apple. Zapowiada się nieźle, ale ceną nie kusi.

iPad 2022 to zauważalnie odświeżony tablet. Czy ładniejszy?

Apple lubi dużo i głośno mówić o swoich nowościach, ale w przypadku tabletów wydaje się to najmniej widoczne. Dziś nie zorganizowano konferencji, iPad 10. generacji oraz nowy iPad Pro zostały po prostu wprowadzone do oferty i krótko omówione w stosownym komunikacie dla prasy. Ten pierwszy przynosi, względem swojego poprzednika, liczne zmiany. Nie będzie to już jednak tani tablet, jak często określano wcześniejsze modele z tej serii.

Od razu widać, że iPad 2022 wygląda inaczej. Producent zauważalnie odchudził ramki wokół ekranu, zrezygnował też z w przycisku Początek. Czytnik linii papilarnych znalazł swoje miejsce w górnym przycisku. Warto też zauważyć, że przedni aparat fotograficzny został osadzony na dłuższym boku urządzenia. Urządzenia, które ma przyciągać także nowymi kolorami, obok znanego już srebrnego wariantu pojawiają się niebieski, żółty i różowy.

Sam ekran jest za to nieco większy, bo mierzy 10,9 cala zamiast 10,2 cala. Nadal mowa o technologii IPS z podświetleniem LED, a jednocześnie rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli przy 264 ppi i jasności maksymalnej 500 nitów.

Można będzie obsługiwać go dłonią lub Apple Pencil (1. generacji), a więc w przypadku tego gadżetu obyło się bez przesiadki na nowszą wersję.

Co jeszcze oferuje nowy iPad 2022? Specyfikacja

Wnętrze też się zmieniło. Przede wszystkim Apple pokusiło się o zastosowanie lepszego procesora - A13 Bionic zastąpił A14 Bionic.

Poza tym iPad 10. generacji w porównaniu do swojego poprzednika może pochwalić się lepszym aparatem fotograficznym 12 Mpix z przysłoną f/1,8 i nagrywaniem 4K, nowszym Bluetooth 5.2 i Wi‑Fi ax, wsparciem sieci 5G oraz złączem USB-C. Wpisuje się to w ostatnie trendy, a nawet wymagania prawne UE.

Tyle tylko, że w przypadku Apple Pencil (1. generacji) będzie wiązało się z koniecznością skorzystania z przejściówki z USB-C na Apple Pencil. A ta, jak to u Apple, będzie sprzedawana oddzielnie (podobnie jak samo piórko).

iPad 10. generacji. Ile kosztuje?

W przypadku cen też można mówić o dużej różnicy względem tego, z czym mieliśmy do czynienia w momencie premiery poprzednika. Niestety, jest znacznie drożej.

iPad (10. generacji) 64 GB - 2899 złotych

iPad (10. generacji) 64 GB, Wi-Fi + Cellular - 3899 złotych

iPad (10. generacji) 256 GB - 3899 złotych

iPad (10. generacji) 256 GB, Wi-Fi + Cellular - 4899 złotych

iPad 2022 jest już dostępny w przedsprzedaży. Długo nie będziemy czekać na start regularnej sprzedaży, bo ta ma rozpocząć się 26 października.

Źródło: apple