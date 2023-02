Bardzo obiecująco zapowiadające się Star Wars Jedi: Survivor zostało zaprezentowane na obszernym fragmencie rozgrywki. Krótko to ujmując, jest na co popatrzeć.

Tak prezentuje się Star Wars Jedi: Survivor

To jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku, raczej nie tylko wśród sympatyków tego bardzo popularnego uniwersum. Twórcy wspólnie z EA pełniącym rolę wydawcy chwalili się już sporą porcją informacji i materiałów promujących tę produkcję, ale tak smakowitego kąska jak teraz jeszcze nie widzieliśmy.

Redaktorzy IGN zaliczają się do szczęśliwców, którzy mają już okazję z bliska przyglądać się rozgrywce. Dla nas najcenniejszy jest tutaj fakt, że dostali od EA zielone światło do podzielnia się z szerszą publicznością przynajmniej pewnymi rzeczami. Jest wśród nich poniższy, 9-minutowy zapis fragmentów rozgrywki. Można zobaczyć jak Cal radzi sobie z eksploracją terenu (w tym przypadku jest to Koboh, jedna z planet, których bohater nie odwiedził w poprzedniej części serii), a także z walką, oczywiście również z pomocą miecza świetlnego.

Star Wars Jedi: Survivor gameplay

Kiedy premiera Star Wars Jedi: Ocalały?

Jeśli jesteście w gronie czekających na Star Wars Jedi: Survivor to zapewne odnotowaliście niedawny komunikat mówiący o opóźnieniu premiery. A jeśli jednak komuś umknął to przypominamy, że nowa produkcja studia Respawn Entertainment ma zadebiutować 28 kwietnia.

Gra będzie dostępna na PC oraz PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: IGN