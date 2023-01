3. sezon The Mandalorian wbiega na ostatnią prostą, a skoro tak, to nadszedł już najwyższy czas na oficjalny zwiastun. Spójrzmy, co czeka nas w kontynuacji jednego z najlepszych seriali w katalogu Disney+.

Zobacz oficjalny zwiastun The Mandalorian (3. sezon):

Nie od dziś wiemy, że 3. sezon The Mandalorian zadebiutuje już 1 marca. To właśnie tego dnia pierwszy z ośmiu przygotowanych odcinków zasili katalog usługi Disney+. Aby podgrzać nieco atmosferę wokół tej produkcji twórcy opublikowali świeżutki zwiastun wypełniony dobrze znanymi nam już twarzami – pierwsze skrzypce grają tu naturalnie Din Djarin i Grogu. (Oczywiście nie zachęcam do oglądania, jeśli seans z dwiema poprzednimi częściami masz wciąż przed sobą…)

Trwający niewiele ponad półtorej minuty materiał wideo napawa optymizmem przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą trzeciej odsłony serialu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że finał tego sezonu odbędzie się 19 kwietnia, ale wcale nie będzie to jeszcze koniec opowieści. Już kilka miesięcy temu Jon Favreau potwierdził, że trwają prace nad 4. sezonem The Mandalorian.

I niewątpliwie jest to dobra wiadomość, bo też serial ten naprawdę może się podobać i wciąż ma się ochotę na więcej. Co tu dużo mówić – to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przytrafiły się Gwiezdnym wojnom w ostatniej dekadzie.

The Mandalorian jak magnes

Zresztą The Mandalorian to jeden z najsilniejszych magnesów przyciągających do usługi Disney+. Ta, choć w Polsce obecna jest dopiero od pół roku, zdołała już zgromadzić przy sobie niemałą grupę użytkowników i wedrzeć się na podium najpopularniejszych serwisów streamingowych, stając obok HBO Max, no i – rzecz jasna – Netfliksa.

Źródło: Disney Plus Polska, Gizmodo