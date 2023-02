Antologia Star Wars: Visions czy, jak wolisz, Gwiezdne wojny: Wizje doczeka się drugiego sezonu. Zadebiutuje już wkrótce i będzie zawierać epizod z polskim akcentem.

Premiera Star Wars: Visions vol. 2 już w maju

Drugi sezon antologii Gwiezdne wojny: Wizje (czyli Star Wars: Visions) został oficjalnie potwierdzony, a jego premiera jest bliżej niż można by przypuszczać. Seria zadebiutuje już w Dniu Gwiezdnych wojen, który przypada 4 maja. Produkcja będzie dostępna, naturalnie, w usłudze Disney+.

Dziewięć epizodów składających się na ten drugi sezon przygotuje dziewięć zespołów animatorów z różnych części świata. Te studia to:

88 Pictures (z Indii)

Cartoon Saloon (z Irlandii)

D’art Shtajio (z Japonii)

El Guiri (z Hiszpanii)

Punkrobot (z Chile)

Studio La Cachette (z Francji)

Studio Mir (z Korei Południowej)

Triggerfish (z RPA)

Aardman (z Wielkiej Brytanii)

Polski akcent w Star Wars: Visions vol. 2

Wyraźnie widać, że to mocne zestawienie, a moją uwagę szczególnie przykuwa ta ostatnia pozycja. Jest tak nie bez powodu, bo częścią tego zespołu jest polska reżyserka Magdalena Osińska, która to zresztą będzie też odpowiadać za odcinek opisywanego serialu Gwiezdne wojny: Wizje. Wielokrotnie nagradzana autorka wraz ze swoją drużyną przygotuje epizod zatytułowany I Am Your Mother.

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, Disney daje tu twórcom olbrzymią swobodę. Nie tylko mogą sami decydować o stylistyce i tematyce (czego efektem są naprawdę intrygujące koncepcje), ale też nic nie stoi na przeszkodzie, by zejść ze ścieżki oficjalnej fabuły Gwiezdnych wojen.

Jeszcze więcej Gwiezdnych wojen w tym roku

Jeżeli jednak tego typu podejście nie bardzo ci odpowiada, to dobra wiadomość jest taka, że w świecie Gwiezdnych wojen będzie się działo dużo więcej. Już 1 marca zadebiutuje trzeci sezon serialu The Mandalorian, na wiosnę zaplanowano także premierę Young Jedi Adventures, a w kolejnych miesiącach pojawią się jeszcze seriale Ahsoka i Skeleton Crew.

Źródło: Disney, Engadget, informacja własna