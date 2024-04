Wiosenna promocja na rowery elektryczne to idealna okazja, by zaopatrzyć się w nowoczesny środek transportu w niższej cenie. Sklep Geekbuing oferuje kilka ciekawych modeli, które pozwolą cieszyć się pierwszymi ciepłymi dniami roku na świeżym powietrzu.

Płatna współpraca z Geekbuying

Idealny sposób na aktywność fizyczną? Wiosenna przejażdżka na rowerze elektrycznym to doskonały sposób, by cieszyć się odrodzeniem przyrody i przyjemnymi temperaturami. Dzięki specjalnej konstrukcji, możemy pokonywać dłuższe dystanse i odkrywać nowe, zachwycające krajobrazy bez nadmiernego wysiłku.

Promocja na rowery elektryczne

Sklep Geekbuing przygotował promocję Przeżyj Przyszłość Jazdy, która pozwoli kupić rower elektryczny w dobrej cenie. W specjalnej ofercie znajdziemy modele trekingowe i górskie.

Touroll J1 to rower trekingowy, który sprawdzi się zarówno podczas dojazdów na krótkie odległości, jak i wypraw na długie dystanse. Producent zastosował 27,5-calowe opony CST, mechaniczne amortyzatory oraz 7-stopniowe przerzutki Shimano. Jest też reflektor i bagażnik.

Rower jest napędzany bezszczotkowym silnikiem o mocy 250 W, który oferuje maksymalną prędkość jazdy 25 km/h. Wyjmowalna bateria litowo-jonowa (15,6 Ah) oferuje maksymalny zasięg do 100 km (w trybie wspomaganym). Konstrukcja zapewnia 5 poziomów wspomagania, dzięki czemu będzie można dostosować tryb jazdy do swoich oczekiwań.

Rower Touroll J1 standardowo kosztuje 3449 zł, ale w promocji można go kupić 210 zł taniej – za 3239 zł.

Drugim modelem jest Touroll J1 ST, który oferuje specjalnie obniżoną ramę i zainteresuje głównie kobiety. Konstrukcja sprawdzi się przy krótszych i dłuższych trasach, a do tego zapewnia świetne doświadczenie jazdy dzięki regulowanej kierownicy. Dodatkowym atutem jest wyświetlacz LCD, na którym znajdziemy najważniejsze parametry pojazdu.

Specyfikacja obejmuje 27,5-calowe opony CST, niezawodne zawieszenie i 7-stopniowe przerzutki Shimano. Podobnie jak w zwykłym modelu producent zastosował silnik bezszczotkowy o mocy 250 W, dzięki któremu rower może rozpędzić się do 25 km/h. Wyjmowalna bateria litowo-jonowa (15,6 Ah) pozwala przejechać nawet 100 km (w trybie wspomaganym – przewidziano tutaj 5 trybów).

Model Touroll J1 ST jest nieco droższy – standardowa cena to 3669 zł, ale w promocji można go kupić za 3449 zł.

Touroll U1 26 MTB to rower elektryczny na górskie wyprawy, który sprawdzi się na średnie dystanse. Uwagę zwraca dobra specyfikacja i niewygórowana cena.

Model Touroll U1 26 MTB został wyposażony w 26-calowe opony CST, 21-biegowe przerzutki Shimano, a do tego oferuje 3 poziomy wspomagania jazdy. Na kierownicy znalazł się panel do wygodnego sterowania parametrami sprzętu

Rower wyposażono w niezawodne zawieszenie, dzięki czemu bez problemu pokonuje górskie przeszkody i nierówności, a do tego oferuje zaawansowane hamulce elektroniczne z hamulcami tarczowymi. Konstrukcja wykorzystuje bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, który pozwoli rozpędzić się do 25 km/h. Specyfikacja obejmuje też wyjmowalną baterię litowo-jonową o pojemności 13 Ah, a maksymalny zasięg to 65 km (w trybie wspomaganym).

Rower Touroll U1 26 MTB standardowo kosztuje 2589 zł, ale w promocji można go kupić za 2379 zł.

Touroll U1 29 MTB to większy model, który świetnie nada się na prawdziwe górskie wyprawy. Możemy liczyć na lepszą specyfikację, ale sprzęt jest nieco droższy – standardowa cena to 2799 zł, ale w promocji można go kupić za 2589 zł.

Producent zastosował 29-calowe opony terenowe CST, które zapewniają dobrą przyczepność i amortyzację. Nie zabrakło też ulepszonego zawieszenia i zaawansowanych hamulców – w tym przypadku zastosowano hamulec elektroniczny oraz dualny hamulec tarczowy. Na kierownicy zainstalowano panel do sterowania pojazdem.

Touroll U1 29 MTB wykorzystuje bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, który pozwoli rozpędzić się maksymalnie do 25 km/h. Bateria litowo-jonowa oferuje pojemność 13 Ah, dzięki czemu rower zapewnia maksymalny zasięg na poziomie 65 km (w trybie wspomaganym).

Dlaczego warto kupić w sklepie Geekbuying? Możemy liczyć na darmową dostawę na terenie Polski. Sprzęt został objęty 12-miesięczną gwarancją – w przypadku zgłoszenia usterki sklep pokrywa koszt serwisu, wymiany części i opłat manipulacyjnych.

Płatna współpraca z Geekbuying