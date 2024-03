Mega wyprzedaż w Geekbuying. Ponad 50 proc. taniej

Płatna współpraca z Geekbuying

Koło fortuny i dziesiątki produktów w promocjach sięgających kilkudziesięciu procent. Trwająca do 28 marca promocja w Geekbuying to doskonała okazja, aby zupełnie bez okazji sprawić sobie (lub komuś bliskiemu) prezent na zbliżające się wiosenne miesiące.

Platforma przygotowała promocje na wiele popularnych marek (m.in. KuKirin czy Jimmy), ale też całych kategorii, spośród których na dużą uwagę zasługują hulajnogi elektryczne, roboty sprzątające i przenośne projektory. Duże przeceny (i darmowa wysyłka do Polski wszystkich produktów) to jednak nie wszystko, z czego warto skorzystać w trakcie trwającej oferty. Jest też wspomniane koło fortuny, w którym do wygrania znalazły się:

Wiosna to przede wszystkim aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu – warto więc rozważyć zakup hulajnogi elektrycznej KuKirin G2 Master, która w promocji została wyceniona na 3979 zł (przecena z 4299 zł). To sprzęt, który spełni absolutnie wszystkie wymagania, jakie można mieć wobec hulajnogi.

Za jej doskonałą wydajność odpowiadają dwa silniki o mocy 1000 W każdy, które pozwalają rozpędzić hulajnogę do 60 km/h. To moc wystarczająco duża, aby szybko przyspieszać i nie obawiać się jakichkolwiek wzniesień i trudnych terenów. KuKirin G2 Master wjedzie dosłownie wszędzie, za co odpowiada m.in. hydrauliczny układ amortyzacyjny. Dzięki niemu nie tylko poczujesz się bezpiecznie w trakcie podróży, ale również docenisz niebywałą wygodę.

W kontekście wygody – G2 Master oferuje też duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. To ciekawy dodatek, bowiem pozwala na podgląd wszystkich najważniejszych informacji o hulajnodze w jednym miejscu – jego duża jasność i czytelność jest natomiast kolejnym elementem dbałości o bezpieczeństwo.

Wanbo T2 Max jest wyposażony w algorytm AI, który zapewnia szybki autofokus. Dzięki temu nie musisz regulować go ręcznie. Urządzenie zrobi wszystko za ciebie. Dodatkowo docenisz też dużą jasność (450 ANSI) z HDR10, co pozostaje nie bez znaczenia w kontekście poprawy kontrastu. Co więcej? Poza tym, że ten kosztujący 649 zł (w promocji) projektor oferuje dobrej jakości obraz, ma też zaskakująco dobre głośniki – a to przecież ważne, jeśli chcesz mieć pod ręką uniwersalne narzędzie, które działa natychmiast po uruchomieniu.

Jeśli natomiast jesteś prawdziwym kinomaniakiem i potrzebujesz sprzętu z najwyższej półki, warto zainteresować się projektorem laserowym JMGO N1 Ultra 4K w cenie 7699 zł (promocja z 7999 zł). To jednak urządzenie nie dla każdego – jeśli sporadycznie zdarzy ci się obejrzeć film na projektorze i wiesz, że nie potrzebujesz najmocniejszych modeli, nie wykorzystasz potencjału JMGO N1.

Ten projektor jest dla tych, którzy stawiają na pierwszym miejscu jakość wyświetlanego obrazu i poświęcają czas każdego dnia na seanse ulubionych filmów i seriali. Producent wyjaśnia, że N1 Ultra 4K to projektor laserowy z opatentowaną technologią lasera MALC, która znacznie poprawia dokładność kolorów oraz ogólną jakość obrazu. Wynika to z tego, iż każda wiązka lasera jest poświęcona konkretnemu kanałowi barwy. Projektor ten świeci z jasnością 2200 lumenów i wyświetla obrazy o przekątnej 150 cali w jakości 4K Ultra HD w gamie 1,07 mld kolorów.

Ponadto N1 Ultra 4K obsługuje technologię 4K, która znacznie wpływa na oglądane filmy. Oprócz tego ten projektor laserowy dysponuje ulepszonym względem poprzedników mikroprocesorem, który wykorzystuje inteligentne śledzenie ruchu, aby w czasie rzeczywistym dostarczać jak najbardziej ostry obraz. Reaguje też na zmianę oświetlenia w otoczeniu, skutecznie ochraniając oczy.

I raj w domu

Zostańmy jednak na chwilę przy urządzeniach dla domu, bo czymże jest wiosna bez intensywnych wiosennych porządków? Zwykle wszystkie te najbardziej pochłaniające czas czynności wykonujemy ręcznie. A co, gdyby pozwolić sobie na odrobinę wygody i wykorzystać do sprzątania robota odkurzającego?

Czemu nie – na Geekbuiyng możesz teraz kupić taniej o 450 zł (w cenie 1699 zł) odkurzacz Narwal Freo X Plus. W tej kwocie kupujesz przede wszystkim wygodę, którą zawdzięczasz robotowi o dużej mocy ssącej (7800 Pa). To jednak nie wszystko. Przecież odkurzanie to nie jedyna rzecz, która pochłania dużo czasu i jest zwyczajnie męcząca. Jest też mopowanie podłóg. Tak się dobrze składa, że Freo X Plus i w tym może cię wyręczyć.

Wspomniany odkurzacz automatyczny jest bowiem narzędziem 2 w 1. Jednocześnie odkurza i mopuje podłogę, usuwając z niej nawet największe zabrudzenia. Ponadto ma funkcję EdgeSwing, która pozwala dotrzeć robotowi do trudno dostępnych zakamarków.

Cenną funkcją tego urządzenia jest tzw. potrójny laser umożliwiający inteligentne unikanie przeszkód. Kiedy robot zauważy na swojej drodze potencjalne zagrożenie, ominie je i dokładnie posprząta obszar wokół niego. Robot dokładnie skanuje powierzchnię domu i znajduje optymalną trasę sprzątania. To wyjątkowo inteligentny pomocnik w twoim domu.

Kiedy potrzebujesz energii. Dużo energii

Ostatni z produktów, którym przyjrzeliśmy się w ramach wiosennych promocji Geekbuying, jest przenośna stacja zasilania FOSSiBOT F2400. Jednocześnie jest to sprzęt, który został przeceniony o zawrotną kwotę 3210 zł i kosztuje po promocji 3789 zł (wcześniej 6999 zł). Jak sama nazwa wskazuje – to przenośne źródło zasilania charakteryzuje się pojemnością 2048 Wh/640000 mAh i ma znamionową moc wyjściową 2400 W.

Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że F2400 jest idealnym narzędziem dla tych, którzy często wyjeżdżają w miejsca bez dostępu do prądu i w stosunkowo niewielkim urządzeniu chcą mieć wystarczająco dużo prądu, aby zapewnić energię dla najważniejszych urządzeń elektronicznych. FOSSiBOT F2400 ma sześć gniazd zasilania AC, sześć portów wyjściowych USB oraz cztery porty wyjściowe DC. To zestaw bardziej niż wystarczający, aby wykorzystać cały jego potencjał.

Do tej przenośnej stacji możesz podłączyć właściwie każde urządzenie elektroniczne. Bez trudu poradzi sobie z telewizorem, czajnikiem elektrycznym, suszarką do włosów, a nawet większymi urządzeniami AGD – np. z lodówką lub mikrofalówką. O ładowaniu smartfonów i laptopów oczywiście nie trzeba wspominać, bo w przypadku tego "potwora" to wręcz oczywiste.

F2400 poza tym, że jest przenośną stacją energii, może też pełnić funkcję UPS, czyli awaryjnego źródła zasilania do elektroniki w domu. Jeśli więc zdarza się, że twój dostawca energii odnotowuje awarie – warto zadbać o swój sprzęt, podłączając go do tej stacji.

