Może i Chiński Nowy Rok nie jest u nas najistotniejszym świętem, ale dość łatwo wskazać tę grupę, która może czerpać z niego zauważalne korzyści. To gracze, ponieważ wiele sklepów kusi w okolicach tego święta różnego rodzaju promocjami i wyprzedażami. Nie wyłamał się z tego Steam.

W tym wypadku wyprzedaż potrwa do 15 lutego do godziny 19:00 naszego czasu. Każdego dnia oferowana jest darmowa, animowana naklejka, ale to przede wszystkim symbolika rok bawołu. Najważniejszy jest tutaj katalog przecenionych gier i ich aktualne ceny.

In celebration of the Lunar New Year, claim a free animated sticker each day of the Steam Lunar New Year Sale, featuring this year's zodiac star: the Ox! https://t.co/Pt6YbAl7L3#SteamLNY pic.twitter.com/JKGdMZIgmM