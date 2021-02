Kiedy wydaje się, że lepiej być nie może, gracze korzystający ze Steam ponownie pokazują jak liczne grono stanowią. Platforma Valve odnotowała kolejny rekord.

Ponad 26 mln jednocześnie zalogowanych użytkowników na Steam

Nie jest tajemnicą, że pandemia nie wszystkim kojarzy się źle. Są osoby i firmy, którym przyniosła sporo korzyści i Steam znajduje się w tym gronie. Od początku pandemii notował wzrosty aktywności i wciąż się to nie zmienia. Na początku stycznia pękła bariera 25 mln jednocześnie zalogowanych użytkowników, ale to już miniony rekord. Najnowszy to ponad 26,3 mln jednocześnie zalogowanych użytkowników. Wystarczył do tego zaledwie miesiąc.

Steam continues shattering its concurrent users records, right now at 26.3 million users!



Previous record was 25.4mil on January 2nd. https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/DSLzDfECPE — Steam Database (@SteamDB) February 7, 2021

Niewiele zmienia się w kwestii gier, które mają największy udział w tak imponujących statystykach. Nieprzerwanie to Counter-Strike: Global Offensive i Dota 2, z reguły na podium plasuje się też Playerunknown's Battlegrounds, a za plecami jest jeszcze Grand Theft Auto V.

Inne liczby też robią wrażenie

W podsumowaniu 2020 roku Valve pochwaliło się, że każdego miesiąca na Steam pojawia się 120 mln aktywnych graczy. Ma to przełożenie na sprzedaż, bo przyrosty użytkowników sprawiły, że 2020 rok przyniósł 21,4% więcej sprzedanych gier (względem 2019 roku).

Steam nie jest oczywiście jednym beneficjentem przedłużającego się lockdownu, ale z racji jego popularności to właśnie tu statystyki i rekordy robią największe wrażenie. Dokładacie do nich swoją cegiełkę?

Źródło: @SteamDB

