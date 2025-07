Ted Lasso powraca. Apple pokazał pierwsze nagranie z planu czwartego sezonu

Jeden z największych hitów platformy Apple TV+ doczeka się kontynuacji. Fani "Teda Lasso" mogą liczyć na powrót przynajmniej czterech znajomych postaci.

"Produkcja czwartego sezonu >>Teda Lasso<< ruszyła w Kansas City" - ogłosił szef Apple’a, Tim Cook, w poście na platformie X. Firma opublikowała przy okazji krótkie nagranie z planu zdjęciowego, na którym widoczna jest czwórka aktorów znanych z poprzednich sezonów: Jason Sudeikis (Ted Lasso), Juno Temple (Keeley Jones), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) oraz Jeremy Swift (Leslie Higgins).

Fabuła czwartego sezonu "Teda Lasso" trzymana jest póki co w tajemnicy. Scena nagrana w amerykańskiej restauracji może jednak sugerować, że byłego trenera AFC Richmond odwiedzą w USA dawni znajomi z klubu, by namówić go na powrót do Londynu.

Data premiery również stoi pod znakiem zapytania, ale dotychczasowe odstępy między startem zdjęć a debiutem na streamingu każą oczekiwać, że dystrybucja ruszy między lutym a lipcem 2026.

"Ted Lasso" to flagowy serial Apple TV+, który w latach 2020-2023 doczekał się trzech sezonów. Produkcja okazała się sukcesem komercyjnym i krytycznym, zgarniając jak dotąd ponad 30 branżowych nagród, w tym dwa Złote Globy i 13 statuetek Emmy. Serial opowiada o tytułowym Tedzie Lasso, który - mimo braku doświadczenia - niespodziewanie zostaje zatrudniony do prowadzenia brytyjskiej drużyny piłki nożnej. Jego optymizm oraz niekonwencjonalne metody pracy zderzają się z cynizmem zawodników i sceptycyzmem lokalnej społeczności.