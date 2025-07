Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r. “Książę Ciemności” miał 76 lat. To wielki cios dla fanów muzyki heavy metalowej, do których i ja się zaliczam. Gustuję również w grach komputerowych i okazuje się, że Ozzy miał z nimi wiele wspólnego.

Ozzy Osbourne odszedł niespodziewanie. Jeszcze 5 lipca 2025 r. występował na scenie podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath na stadionie Villa Park w Birmingham. 22 lipca “Książę Ciemności” i ojciec heavy metalu zmarł. Zostawił po sobie muzykę, która wychowała niejedno pokolenie fanów ciężkiego brzmienia.

Postać charyzmatyczna i ekscentryczna. Ozzy nie był zwolennikiem dyplomatycznego i subtelnego wyrażania swoich opinii. Przykłady można mnożyć w nieskończoność (np. ostra wypowiedź na temat Justina Biebera). Takiego go ludzie zapamiętają i również był sobą w grach komputerowych. Tak, Ozzy Osbourne występował często w grach, gdzie użyczał swojego głosu, a nawet wizerunku.

Ozzy Osbourne w grach komputerowych: Brütal Legend

Czy znacie taką grę jak “Brütal Legend”? Dzieło studia Double Fine Productions ujrzało światło dzienne w 2009 r. trafiając na PS3 oraz Xbox 360. W 2013 r. produkcja zadebiutowała na PC. Jest to gra akcji z elementami RTS osadzona w otwartym świecie. Ciekawe połączenie, trzeba przyznać. Jej wizytówką jest obecność wielu muzyków metalowych: występują takie gwiazdy jak Lemmy Kilmister, Rob Halford czy właśnie Ozzy Osbourne.

Ozzy użycza nie tylko swojego głosu, ale i wizerunku. Wciela się w postać Strażnika Kuźni, który pomaga graczowi ulepszać jego piekielny pojazd poprzez dodawanie modyfikacji. Jak wypadł Ozzy? Chciałoby się rzec, że wszystko jest na swoim miejscu, włącznie z ostrym słownictwem.

Ozzy Osbourne w GTA

Utwory “Księcia Ciemności” usłyszymy w serii GTA. W "Grand Theft Auto: Vice City” na stacji V-Rock pojawia się utwór tytułowy utwór albumu “Bark at the Moon” z 2002 r.

Natomiast w “Grand Theft Auto: San Andreas” na stacji Radio X usłyszymy utwór “Hellraiser”. Niestety, w późniejszych wersjach gry (mobilna wersja i ta z “The Definitive Edition”) utwór już się nie pojawia – powodem okazały się problemy licencyjne.

Ozzy Osbourne i legendarna polska gra

O utworze “Hellraiser” można napisać jeszcze więcej. Otóż pojawia się on w pierwszym zwiastunie legendarnej polskiej gry "Painkiller". Swoją drogą zrodziło się w tym miejscu całkiem intrygujące zamieszanie muzyczno-gamingowe, które warto uporządkować.

“Hellraiser” to utwór autorstwa Ozzy'ego Osbourna, Zakka Wylde'a i Lemmy'ego Kilmistera inspirowany serią filmów o tym samym tytule.

“Hellraiser” doczekało się zapowiedzi gry komputerowej. Konkretnie mowa o “Clive Barker's Hellraiser: Revival”. Ten tytuł został zapowiedziany w dniu śmierci Ozzy’ego Osbourna.

Natomiast “Painkiller” to polska seria gier komputerowych, której reboot zapowiedziano w 2025 r.

Ale “Painkiller” to również legendarny utwór zespołu Judas Priest, chętnie coverowany, np. przez nieistniejący już zespół Death.

Widać wyraźnie, że coś ciągnie metal do gier i gry do metalu.

Seria “Guitar Hero”

Głos legendy heavy metalu pojawia się również w serii “Guitar Hero”. Wydane w 2008 r. “Guitar Hero: World Tour” zawiera takie utwory jak “Crazy Train” czy “Mr. Crowley”. Dodatkowo Ozzy pojawia się w tej części jako grywalna postać. W “Guitar Hero: Warriors of Rock” z 2010 r. występuje specjalna wersja koncertowa utworu “Paranoid” zespołu Black Sabbath. Specjalna, ponieważ wykonana razem z Metallicą.

"World of Warcraft" i nie tylko

W jakich grach jeszcze usłyszymy głos ojca heavy metalu? Np. w serii “Madden NFL” (odsłony 08, 11, 13, 25). Ponownie występują tu muzyczne perełki, takie jak “Crazy Train”, czy “I Don't Wanna Stop”.

Ozzy Osbourne w “World of Warcraft”? Tak, to poniekąd prawda. Kilkanaście lat temu muzyk pojawił się w specjalnej reklamie telewizyjnej. Jak wypadł? Oceńcie sami.

Ostatnim “gamingowym” epizodem Ozzy’ego był materiał zrealizowany wspólnie z PlayStation w 2023 r. Ozzy pokazywał VR-ową grę “Horizon Call of the Mountain”, która była jednym z tytułów startowych dla PS VR 2.

W materiale padają ciekawe słowa – “Stormbird trying to bite his head off". Do czego nawiązywał muzyk? Tylko prawdziwi fani wiedzą!

