Serii Tekken nie trzeba przedstawiać graczom. Ósma pełnoprawna odsłona zadebiutowała 25 stycznia 2024 r. Bandai Namco chwali się wynikami sprzedaży miesiąc po premierze gry. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Czy warto zagrać w nowego Tekkena? W naszej recenzji Tekken 8 punktujemy najnowszą produkcję Bandai Namco Studios, wskazując na liczne atuty oraz to, co nie do końca może się spodobać graczom (np. spory nacisk na tryb online). Niemniej premierę gry można uznać za bardzo udaną. Mamy na to liczby.

Ponad 2 mln sprzedanych egzemplarzy, a gra ma dopiero miesiąc

Bandai Namco informuje, że Tekken 8 sprzedał się w liczbie ponad 2 mln egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca. O dużym zainteresowaniu niech świadczy fakt, że w ciągu pierwszych 24 godzin gra rozeszła się w nakładzie ponad miliona kopii na całym świecie.

Tym samym Tekken 8 pokonuje Tekkena 7 pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Przypomnijmy, że Tekken 7 wciąż jest grywalny, wszak jest to najlepiej sprzedająca się gra z tej serii (11,8 mln kopii na całym świecie).

Co nowego w Tekken 8?

Bandai Namco zapewnia, że Tekken 8 będzie konsekwentnie rozwijany o kolejne aktualizacje, wydarzenia, utwory i turnieje. 13 kwietnia 2024 r. rozpoczną się kolejne zmagania Tekken World Tour. Jest to wydarzenie poniekąd symboliczne, bo właśnie wtedy rozgrywki turniejowe zostaną przeniesione z Tekken 7 do Tekken 8.

Jeśli chodzi o nadchodzące aktualizacje Tekken 8, to wkrótce pojawi się zakładka “Tekken Shop”, która zostanie powołana do życia w ramach personalizacji postaci. W sklepie Tekken 8 znajdziemy masę przedmiotów kosmetycznych, takich jak kostiumy z poprzednich części serii, skórki dla awatarów, licencjonowane przedmioty i nie tylko.

Źródło: Cenega, zdjęcie otwarcia: Steam

