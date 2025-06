Ten sprzęt jest przezroczysty. Razer pokazuje kolekcję Phantom

Razer zasypuje graczy nowościami. Zaprezentowano kolekcję Phantom, która to charakteryzuje się całkowicie przezroczystą konstrukcją, odsłaniając tym samym skomplikowaną architekturę danego urządzenia.

Nowe półprzezroczyste materiały zaprojektowano z myślą o Razer Chroma RGB. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej pokazać efekty świetlne. Dzięki tym materiałom kolory stają się bardziej intensywne, a całość nabiera nowego wymiaru. Efekty świetlne można synchronizować z ponad 300 grami wspierającymi Chroma, tworząc spójny i dynamiczny ekosystem. Co wchodzi w skład kolekcji Phantom?

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom Green Edition

Razer Basilisk V3 Pro 35K w edycji Phantom Green to połączenie wyjątkowego stylu i funkcjonalności. Nowa, półprzezroczysta obudowa potęguje efekty RGB, a 12-strefowe podświetlenie Chroma oferuje ciekawe efekty świetlne, które reagują na przebieg gry.

Razer Basilisk V3 Pro 35K wyposażony jest w czujnik optyczny Razer Focus Pro 35K, przełączniki Razer Optical Mouse Switches Gen-3, kółko Razer HyperScroll Tilt Wheel oraz 13 programowalnych przycisków sterujących.

Razer BlackWidow V4 75% - Phantom Green Edition

Klawiatura wyróżnia się nową, półprzezroczystą obudową, zachowując jednocześnie wszystkie cechy klawiatury mechanicznej klasy premium.

Do kluczowych rozwiązań należą: montaż z uszczelką, PCB wzmocnione taśmą i z wymiennymi gniazdami, dwuwarstwowa pianka tłumiąca dźwięki, fabrycznie nasmarowane stabilizatory montowane na płytce oraz przełączniki Razer Orange Tactile Gen-3. Nowością są również półprzezroczyste klawisze ABS z podświetleniem z obu stron oraz niezależne podświetlenie każdego klawisza.

Razer Barracuda X Chroma – Phantom Green Edition

Zestaw słuchawkowy oferuje sześć w pełni konfigurowalnych stref podświetlenia RGB, które można dostosować za pomocą aplikacji Razer Audio lub Razer Chroma Studio. Synchronizacja z ponad 300 grami umożliwia stworzenie prawdziwie immersyjnych wrażeń.

Zaprojektowany z myślą o całodziennym komforcie headset cechuje się lekką, ergonomiczną konstrukcją z obrotowymi nausznikami i oddychającymi poduszkami z pianki z pamięcią kształtu. Wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce zapewniają bogaty, zrównoważony dźwięk w szerokim paśmie częstotliwości. Odłączany mikrofon Razer HyperClear Cardioid Mic gwarantuje czystą i wyraźną komunikację.

Razer Firefly V2 Pro – Phantom Green Edition

Jest to pierwsza na świecie w pełni podświetlana diodami LED mata gamingowa. Teraz dostępna w zupełnie nowej, półprzezroczystej wersji, która ujawnia złożoną strukturę wewnętrznej płytki PCB. Efekt? Nowoczesny, technologiczny design, który przyciąga uwagę.

Mikroteksturowana powierzchnia zapewnia doskonałą współpracę z czujnikami optycznymi, gwarantując precyzyjne śledzenie ruchów myszy. Całkowite podświetlenie LED pozwala na intensywne, zsynchronizowane efekty świetlne, które można dostosować w wielu strefach za pomocą oprogramowania Razer Synapse. Współpraca z innymi urządzeniami Chroma zapewnia spójność wizualną całej konfiguracji. Wbudowany port USB 2.0 zwiększa funkcjonalność, idealnie nadając się jako punkt podłączenia dongla HyperSpeed do myszy Basilisk V3 Pro 35K, tworząc razem doskonały, bezprzewodowy duet.

Cena i dostępność

Produkty dostępne są u producenta oraz u autoryzowanych sprzedawców na całym świecie. Tak prezentują się sugerowane ceny detaliczne:

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Phantom Green Edition 179,99 EUR.

Razer BlackWidow V4 75% – Phantom Green Edition 229,99 EUR

Razer Barracuda X Chroma – Phantom Green Edition 149,99 EUR

Razer Firefly V2 Pro – Phantom Green Edition 119,99 EUR

Źródło: Razer