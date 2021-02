Tesla Model 2 to nazwa nowego, tajemniczego elektryka amerykańskiego producenta. Wygląda na to, że nadciąga najtańszy i najmniejszy samochód w jego ofercie.

Tesla Model 2 nadjeżdża do Europy

Już Model 3 miał być elektrykiem dla mas, ale to dopiero Tesla Model 2 będzie naprawdę przystępnym samochodem na prąd, cechującym się przy tym jakością i stylem, do jakich przyzwyczaił nas amerykański producent. Ten ostatni przy okazji tego pojazdu rozszerzy swój katalog – do roadsterów, sedanów i SUV-ów dołączy mianowicie hatchback.

To, że samochód określany jako Tesla Model 2 powstaje, zostało potwierdzone przez prezesa chińskiego oddziału firmy, Toma Zhu. Szczegóły na jego temat są jednak w przeważającej większości pogłoskami. Jeśli te okażą się prawdziwe, to doczekamy się wkrótce premiery średniej wielkości hatchbacka (najprawdopodobniej klasy C) o zasięgu 350-450 km, zaprojektowanego z myślą przede wszystkim o wymaganiach i potrzebach rynku europejskiego i azjatyckiego. Za projekt najprawdopodobniej odpowiadać będą właśnie chińscy inżynierowie.

Elektryczny hatchback, na który będziesz mógł sobie pozwolić

Model 2 ma kosztować jedynie około 20 tysięcy euro, co pozwala się spodziewać na polskim rynku ceny w okolicach 100 tysięcy złotych. Zdecydowanie więc moglibyśmy mówić o samochodzie, na który może sobie już pozwolić pewna większa część społeczeństwa.

Według niepotwierdzonych informacji, oficjalnej prezentacji Modelu 2 mamy doczekać się jeszcze przed końcem tego roku (wskazuje się przede wszystkim na listopadowe Guangzhou Auto Show), a pierwsze dostawy mogą zostać zrealizowane już w przyszłym.

