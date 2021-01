Nie od dziś wiadomo, że Tesla Model S doczeka się odświeżenia. Powoli zbliża się premiera, nie dziwią zatem kolejne ujawniane informacje. Tym razem pojawiły się te, którym wyjątkowo blisko do poruszanych u nas tematów. Jak się okazuje, Tesla Model S Plaid / Tesla Model S Plaid+ będzie dysponowała 10 TFLOPS mocy. Oczywiście nie chodzi tutaj o silnik, ale o szeroko pojęty infotainment, który w samochodach tej marki od zawsze był istotny. Tym razem będzie dorównywał nowym konsolom, sam producent nie unika zresztą takich porównań na swojej stronie internetowej.

„Do 10 teraflopa mocy obliczeniowej umożliwia granie w samochodzie na poziomie najnowszych konsol. Zgodność z kontrolerem bezprzewodowym umożliwia grę z dowolnego siedzenia.”

Just think, we are only a few months away from @digitalfoundry doing a comparison video on how a game runs on PS5 vs. Model S.