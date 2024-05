Amazon Prime Video zaprezentował właśnie oficjalny zwiastun 4. sezonu “The Boys” – jednego ze swoich największych hitów. Przygotujcie się na eksplozję spływającej krwią akcji.

The Boys: sezon 4 – oficjalny zwiastun tylko dla dorosłych

Amazon Prime Video w ostatnim czasie święci istne triumfy. Po spektakularnym sukcesie serialu “Fallout” przyszła teraz pora na zapowiedź kolejnej odsłony jednej z najpopularniejszych, oryginalnych serii platformy – “The Boys”.

4. sezon produkcji kreśli obraz świata nad przepaścią, w którym pogłębiający się chaos i polityczne zamieszki to już codzienność. Szczegóły obranego kierunku fabularnego zdradza oficjalny opis serwisu, w którym możemy przeczytać:

W czwartym sezonie świat jest na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej fotela w Owalnym Gabinecie niż kiedykolwiek wcześniej i pozostaje pod mocą Homelandera, który umacnia swoją władzę. Butcher, mający tylko kilka miesięcy życia, stracił syna Becci i swoją pracę jako lidera The Boys. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Ze stawkami wyższymi niż kiedykolwiek, muszą znaleźć sposób na współpracę i ocalenie świata, zanim będzie za późno.

Zwiastun “The Boys 4” znajdziecie już w sieci i zdecydowanie jest to propozycja tylko dla dorosłej widowni. Przygotujcie się na masę akcji, hektolitry krwi i potężną dawkę czarnego humoru, który pokochały miliony:

The Boys: sezon 4 – obsada i twórcy

Showrunnerem serialu niezmiennie pozostaje Eric Kripke ("Nie z tego świata"). Do swoich ról powracają zaś: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry oraz Jeffrey Dean Morgan.

Kiedy premiera w Prime Video?

Pierwsze trzy odcinki 4. sezonu “The Boys” trafią do biblioteki Amazon Prime Video 13 czerwca 2024 roku. Kolejne będą dołączały do nich co tydzień. W sumie na kompletny sezon złoży się 8 epizodów.

Źródło: Amazon Prime Video