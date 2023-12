Choć trudno w to uwierzyć, rok chyli się ku końcowi. Mimo upływającego czasu jedno jest jednak niezmienne – miłość widzów do klasyki kina. Tym razem na tapet trafiły ponadczasowe, filmowe propozycje, dostępne na łamach Amazon Prime Video.

Zanim jednak kultowe, filmowe klasyki na Amazon Prime rozgoszczą się w naszym rankingu na dobre, kilka słów o samej platformie.

Ta ma na swoim koncie wiele docenionych produkcji oryginalnych oraz tytułów na licencji. Niezmiennie dzierży też miano najprzystępniejszej cenowo opcji VOD na naszym rynku. Aktualnie roczny abonament serwisu kosztuje zaledwie 49 złotych rocznie lub 10,99 zł miesięcznie, z czym już trudno konkurować – a na tym wcale nie koniec.

Do Waszej dyspozycji oddano bowiem darmowy, 30-dniowy okres próbny, a w ramach opłaty abonamentowej otrzymujecie kompleksowy pakiet usług, obejmujący również darmowe wysyłki zakupów na Amazon.pl oraz dostęp do Prime Gaming. Namiastkę tego, co czeka na Was w Prime Video, zamieszczamy poniżej.

Kultowe filmowe klasyki na Amazon Prime: TOP 10 tytułów

Podziemny krąg

Ponadczasowe hity Prime Video otwiera dzieło Davida Finchera – “Podziemny krąg”. Reżyser już w 1999 roku wpadł na to, że rozwiązywanie konfliktów w klatce przynosi, niekoniecznie zdrową, ale satysfakcję. W każdym razie pozwala wyrwać się ze szponów codziennej szarzyzny.

W tytułowy podziemny krąg Jacka (Edward Norton) wprowadza stanowiący jego przeciwieństwo, charyzmatyczny Tyler Durden (Brad Pitt). Z czasem walki na gołe pięści rozlewają się po całym kraju.

Gorączka

Ranking Prime Video nie obyłby się też bez sensacyjnej “Gorączki” Michaela Manna oraz starcia prawdziwych kinowych wyjadaczy – Ala Pacino i Roberta De Niro. Ci dadzą się poznać jako – odpowiednio – porucznik policji, Vincent Hanna i mafiozo, Neil McCauley, którzy toczą ze sobą nieustanną grę z poszanowaniem dla równego sobie przeciwnika.

Milczenie owiec

Kolejne świetne wcielenia aktorskie oferuje Wam “Milczenie owiec” – thriller Jonathana Demme’a z niezapomnianymi kreacjami Anthony’ego Hopkinsa i Jodie Foster. Na ekranie poznajemy ich jako nietuzinkowy duet psychopatycznego kanibala i początkującej śledczej, których rozmowa odsłania coraz to nowsze zakamarki umysłu tego pierwszego. Co jednak najbardziej zaskakujące, rodzi pomiędzy bohaterami nić porozumienia.

Człowiek w ogniu

Miłośnicy kina akcji zdecydowanie mają co oglądać na Prime Video. Kolejną wartą uwagi propozycją, dostępną w bibliotece serwisu jest “Człowiek w ogniu” – historia byłego agenta CIA (Denzel Washington), który za sprawą swojej podopiecznej – córki meksykańskiego przemysłowca (Dakota Fanning) – zmienia swoje spojrzenie na życie. Tym mocniej dotyka go porwanie dziewczynki, którego sprawcom poprzysięga zemstę. Film wyreżyserował Tony Scott (“Top Gun”, “Wróg publiczny”).

Gladiator

Washington powróci również w kontynuacji głośnego “Gladiatora”. Zanim jednak, z pierwszą odsłoną tytułu możecie zapoznać się na Amazon Prime Video. Film z Russellem Crowem i Joaquinem Phoenixem w rolach głównych przedstawi Wam dramatyczne losy generała Maximusa, który – zdegradowany – musi walczyć na arenie o własne życie. Siłę do stawiania czoła kolejnym przeciwnikom czerpie zaś z dwóch sprzecznych namiętności – miłości i potrzeby zemsty. Reżyserem produkcji jest Ridley Scott.

Uprowadzona

W poszukiwaniu pełnego napięcia seansu nie musicie zastanawiać się długo, jakie filmy w Prime Video obejrzeć. Przed Wami kolejny sensacyjny klasyk i kolejna historia porwania. Tym razem jego ofiarą pada córka byłego agenta amerykańskich służb specjalnych (Maggie Grace), która udaje się na samodzielne wakacje do Paryża. Na ratunek przed gangiem handlującym kobietami rusza jej ojciec (Liam Neeson), znajdujący się po drugiej stronie Atlantyku.

Dirty Dancing

Klasyczne filmy muzyczne na Amazon Prime Video reprezentuje z kolei “Dirty dancing” i historia miłosna w rytm brzmień “(I've Had) The Time of My Life”. Na ekranie ikoniczny duet romantyczny: Frances (Jennifer Grey), wypoczywająca w wakacyjnym ośrodku z rodzicami i siostrą oraz tamtejszy instruktor – przystojny Johnny (Patrick Swayze) – który rozpala w dziewczynie pasję do tańca.

Co ciekawego na Prime Video z kategorii sci-fi? Klasycznie (i nostalgicznie) polecamy “E.T.” Stevena Spielberga. Reżyser rozpościera przed widzem historię niezwykłej znajomości chłopca i kosmity, który zawieruszył się na Ziemi podczas ekspedycji badawczej. Jego dalszy los staje pod znakiem zapytania, gdy na trop tajemniczego przybysza trafiają naukowcy i służby specjalne.

Szczęki

Nie kto inny jak Spielberg stoi też za wiecznie żywymi “Szczękami”. Te należą do rekina-ludojada, który terroryzuje mieszkańców i turystów, wypoczywających w okolicach Amity Island. Mimo niechęci do interwencji w sprawie lokalnych władz Quint (Robert Shaw) – zawodowy łowca rekinów – oraz jego towarzysze: szeryf Brody (Roy Scheider) i oceanolog Hooper (Richard Dreyfuss) wyruszają na łowy skrytej pod powierzchnią bestii.

American Pie

Kultowe, filmowe klasyki na Amazon Prime zwieńcza komediowe “American Pie” – opowieść o niestroniącej od błędów drodze ku dorosłości. Na pierwszym planie: grupa licealistów, ich wielki plan utraty dziewictwa przed inauguracją studiów i jeszcze większa dawka niezręczności.

W rolach głównych: Jason Biggs, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Alyson Hannigan, Shannon Elizabeth i Tara Reid. Film w reżyserii Chrisa i Paula Weitzów.

