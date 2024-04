W bibliotece Amazon Prime Video znajdziecie już kompletny sezon serialu “Fallout” – produkcji postapo, przenoszącej na ekran popularną serię gier. Pierwsze recenzje nie pozostawiają wątpliwości – to jedna z najlepszych adaptacji gier w historii.

Fallout – pierwsze recenzje serialu Amazon Prime Video

Po sukcesie serialowego “The Last of Us” HBO Max powróciła wiara w to, że adaptacje gier mają szansę się udać. Wszystko wskazuje na to, że “Fallout” Amazon Prime Video nie zachwieje tego entuzjazmu. Serial, który miał swoją premierę przed kilkoma dniami, zbiera bowiem świetne, pierwsze recenzje, zapraszając do świata postapo nie tylko wiernych fanów pierwowzoru, ale też całą resztę, która nie miała z nim wcześniej nic wspólnego.

Na ten moment produkcja zgromadziła na swoim koncie imponujące wyniki w agregatorach opinii (8 / 10 na Filmwebie; 94% przychylnych opinii krytyków i 87% widowni na Rotten Tomatoes; 89% pozytywnych opinii krytyków i 87% widowni w Metacritic; 8,7 / 10 w IMDb), a rezultaty te znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych recenzjach. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi z nich.

Fallout – przegląd recenzji

Tytuł przenosi widza do postapokaliptycznych realiów, które zdaniem producenta wykonawczego – Jonathana Nolana – mają więcej wspólnego z rzeczywistością, aniżeli byśmy sobie tego życzyli:

Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać o grze i adaptacji w 2019 roku, wiele obaw z gier wydawało się czymś niemal osobliwym. Retrofuturystycznym. Niestety, to było jakieś trzy apokalipsy temu. Każdego roku od tamtego czasu – niezależnie od tego, czy była to globalna pandemia, czy eskalacja przemocy w Europie i na Bliskim Wschodzie – gry niestety zdają się coraz bardziej prorocze

– słyszymy.

Sposobem na poradzenie sobie z traumą codzienności jest w “Fallout” humor, który niejednokrotnie przewija się w recenzjach jako jeden z głównych atutów produkcji. Co jeszcze przykuło uwagę recenzentów? – Sprawdźcie poniżej:

»Fallout« od Prime Video to niezwykle brutalna i zawrotnie zabawna adaptacja gry wideo – Variety ;

; To zawarty w »Fallout« humor, a nie jego fabuła, czynią go jedną z najwierniejszych – i najlepszych – adaptacji gier wideo – The Verge ;

; Ten doskonale zrealizowany, niezwykle dowcipny postapokaliptyczny dramat jest kolejną znakomitą adaptacją gry wideo. Jest zabawny, przepełniony samoświadomością i napięciem – zdumiewający balans – The Guardian ;

; Błyskotliwa i zabawna apokalipsa, wypełniona mrocznymi puentami i wybuchami ultraprzemocy – »Fallout« Prime Video jest jedną z najlepszych adaptacji gier wideo, jakie kiedykolwiek powstały – IGN ;

; Znalezienie równowagi tonalnej między dramatem a komedią to poruszanie się po ostrej krawędzi, ale »Fallout« sprawia, że wygląda to na błahostkę. W rezultacie spędzanie czasu w tym zatwardziałym świecie jest równie zabawne, angażujące i wciągające jak gry – The Wrap ;

; »Fallout« rozwija główny zamysł gier, dzięki czemu jest to adaptacja warta obejrzenia zarówno dla fanów, jak i tych niezaznajomionych [z tytułem – przyp. red.]. Jest to równie zabawny, co koszmarny serial, który, podobnie jak jego bohater, nie jest zadowolony z życia w projekcji przeszłości – Empire ;

; Wszystkie występy są świetne; Purnell jest silnym, uroczo naiwnym liderem, podczas gdy Moten dostarcza fascynującej, w pewnym sensie odrażającej przemiany – Dexerto ;

; Twórcy serialu wykonali tak nienaganną robotę, dopełniając świat »Fallouta«, że ​​ma się wrażenie, jakby bohaterowie kroczyli przez historie i zadania, których sam doświadczyłeś w taki czy inny sposób – ComicBook.com ;

; W telewizji nie ma obecnie nic podobnego do »Fallouta« i ostatecznie jest to dobra rzecz – Collider ;

; Serial pokazuje nie tylko skutki wojny, ale też – w serii bezinwazyjnych retrospekcji – jej przyczyny. A co za tym idzie, rozciąga paralelę pomiędzy światem wykreowanym przez Tima Caina a ponurą współczesnością. To wystarczający dowód na sens tej adaptacji i zarazem doskonała wiadomość dla tych, którzy z grami wideo są na bakier – Filmweb ;

; Produkcja Jonathana Nolana ma lżejszy i bardziej campowy styl niż chociażby ekranizacja »The Last of Us«, ale to bardzo dobrze. Ten świat nie może być traktowany cały czas na serio. Dodanie do niego odrobiny koloru, humoru i pewnej naiwności wyszło na plus. Amazon Prime nie szczędził budżetu i dał twórcom pełną kontrolę. Dzięki temu dostajemy wspaniałą produkcję, która zadowoli fanów serii i zaciekawi osoby, które nie znają tego świata – naekranie.pl ;

; Koniec końców dostaliśmy produkt, któremu bliżej niż do »Halo« jest do [...] »The Last of Us«. Pod względem formy to serialowa ekstraklasa, podczas gdy treść – mająca tu i ówdzie swoje mankamenty – potrafi niekiedy zbliżyć się do poziomu hitu HBO – Serialowa.

A Wy, macie już za sobą seans “Fallout”?

Źródło: Filmweb, Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, The Guardian, The Verge, Variety, IGN, Empire, The Wrap, Dexerto, ComicBook.com, Collider, naekranie.pl, Serialowa, Radio Times