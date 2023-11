Niezależnie czy jesteście wiernymi subskrybentami Amazon Prime Video, czy też dopiero badacie ten grunt, zachęcamy do zapoznania się z naszym subiektywnym TOP 10 Amazon Originals – produkcji oryginalnych platformy.

W dobie podwyżek cen i coraz to nowszych ograniczeń w swobodnym dostępie do treści, poszukiwanie alternatyw VOD jest jak najbardziej naturalnym krokiem ze strony użytkowników. Jeżeli również znajdujecie się w takim właśnie miejscu, uspokajamy – wciąż można i dobrze, i tanio.

Udowadnia to Amazon Prime Video, który zgromadził w swojej bibliotece pokaźną kolekcję świetnych produkcji oryginalnych, nie obciążając zanadto portfeli widzów. Przypomnijmy, że roczny abonament serwisu kosztuje zaledwie 49 złotych rocznie lub 10,99 zł miesięcznie, co na ten moment stanowi najprzystępniejszą cenowo ofertę wśród topowych marek streamingowych, obecnych w Polsce. Powyższa cena obejmuje także darmowe wysyłki zakupów na Amazon.pl oraz dostęp do Prime Gaming – korzystacie więc po wielokroć.

Jakby tego było mało, do Waszej dyspozycji jest bezpłatny, 30-dniowy okres próbny dla nowych użytkowników, będący niepowtarzalną okazją, aby przekonać się na własnej skórze, czy warto. Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? – Odpowiadamy.

Amazon Originals – najlepsze produkcje oryginalne Amazon Prime Video (TOP 10)

The Boys

“The Boys” to produkcja, która konsekwentnie króluje w rankingach Amazon Originals i nie inaczej jest w naszym przypadku. Ów dramat akcji sci-fi w odcinkach podąża śladem grupy samozwańczych obrońców sprawiedliwości, którzy postanawiają strącić z piedestału superbohaterów. Ci ostatni super są bowiem zaledwie z nazwy i bez żadnych skrupułów nadużywają swojej pozycji – w czym pomaga im zresztą czerpiąca z nich zyski korporacja. Pora przypomnieć im, że nic nie jest dane raz na zawsze.

Farma Clarksona

Przed Wami Jeremy Clarkson w dość nieoczywistym wydaniu. Prezenter “Top Gear” udowadnia jednak, że to nie format, a charyzma uczyniły z niego ulubieńca widowni. Tym razem daje prawdziwe show jako… rolnik, dzieląc się z Wami niezwykle barwnym rokiem spędzonym na farmie.

Wspaniała pani Maisel

Jak oglądać Amazon Prime Video, to tylko w najlepszym wydaniu. A kiedy na scenę wkracza wspaniała pani Maisel (Rachel Brosnahan), inaczej być po prostu nie może.

Na początku nic nie wskazywało na rozwój kariery scenicznej bohaterki – mąż, dzieci, dom i dostatnie życie w Ameryce z lat 60. Wszystko zmieniło się jednak wraz ze zdradą małżeńską jej ukochanego. Właśnie wówczas kobieta odkryła nietypową jak na ówczesne czasy ścieżkę rozwoju – stand-up.

Fleabag

The Originals Amazon Prime umiejętnie przemycają głębsze refleksje pod wierzchnią warstwą dobrej zabawy. Jest to właściwe także dla “Fleabag” – brytyjskiej komedii poświęconej historii młodej kobiety, która pod fasadą wyzwolenia i niedostępności skrywa swoje najgłębsze lęki: żal, samotność, zagubienie, a nade wszystko – kruchość. Jej, nie tak odosobnioną historię zobrazowała Phoebe Waller-Bridge jako reżyserka i pierwszoplanowa aktorka produkcji.

The Expanse

Choć historia “The Expanse” rozpoczęła się niezależnie od Amazon Prime Video, przejęcie praw do produkcji zdecydowanie wyszło platformie na dobre. Osadzona setki lat po nas seria sci-fi kreśli przed widzem nowy układ sił w świecie.

Po tym, jak ludzie skolonizowali Układ Słoneczny, napięcie między Ziemią pod rządami Narodów Zjednoczonych, Marsem, będącym suwerenną potęgą militarną oraz bogatym w surowce Pasem Asteroid sięga zenitu. Wojna wisi w eterze.

Serial bazuje na nagradzanej serii książek o tym samym tytule autorstwa Jamesa S.A. Coreya, a właściwie Daniela Abrahama i Ty Francka, którzy są też jego scenarzystami i producentami.

Fałszywki

Amazon Originals prosto z Indii reprezentuje tegoroczny debiutant pt. “Fałszywki”. Bohaterem thrillera jest utalentowany artysta – Sunny – który dzięki swoim niebywałym zdolnościom do wykonywania replik przenika do półświatka fałszerzy. Po piętach depcze mu nieprzejednany stróż prawa, który z wykorzystaniem swoich nietuzinkowych metod dąży do definitywnego rozprawienia się z oszustami. Kto jako pierwszy wykona fałszywy ruch?

Reacher

Jeżeli kochacie klasyczne, męskie kino akcji, nie musicie zastanawiać się dłużej, co oglądać na Amazon Prime Video. Ubiegłoroczny “Reacher” dostarczy Wam bowiem wszystkiego, co składa się na kompletny seans w ramach gatunku.

Bohaterem serialu jest niegdysiejszy komandos, Jack Reacher (Alan Ritchson), który podczas odwiedzin w niewielkim miasteczku zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo. Jego uwolnienie wobec bezpodstawności oskarżeń jak na ironię okazuje się jednak zwiastunem najgorszego.

Tytuł stanowi ekranizację powieści kryminalnej autorstwa Lee’ego Childa.

Walka z Goliatem

Prawnicze seriale oryginalne Amazon Prime Video to z kolei kategoria, na tle której wyróżnia się “Walka z Goliatem”. Spora w tym zasługa motywacji głównego bohatera – adwokata Billy’ego McBride’a (Billy Bob Thornton) – który postanawia… zrównać z ziemią kancelarię, której jest jednym z założycieli. Mężczyzna ma nadzieję, że ów akt destrukcji przyniesie mu odkupienie za winy, jakich dopuścił się, budując karierę zawodową.

Jack Ryan

Wertując ofertę The Originals od Amazon Prime Video, warto pochylić się także nad niniejszą, niezobowiązującą adaptacją serii książek o Jacku Ryanie autorstwa Toma Clancy’ego. Tytułowy bohater – analityk CIA, w którego wciela się John Krasinski – dostaje w swoje ręce system komunikowania się terrorystów. Szybko staje się też świadom powagi zagrożenia, które niebawem ma się urzeczywistnić. Na celowniku znajdują się Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, a skala zniszczeń może mieć zasięg globalny.

The Peripheral

TOP 10 produkcji w ramach Prime Original zamyka “The Peripheral” – adaptacja powieści Williama Gibsona, która w ubiegłym roku skradła serca miłośników sci-fi z dreszczykiem. Za tytułem stoi historia Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) – młodej kobiety, która ucieczki od znojów codzienności upatruje w symulacji. Z chwilą, gdy w jej ręce trafia tajemniczy sprzęt testowy, granica między tym, co realne, a co wyimaginowane zaczyna się jednak niebezpiecznie zacierać.

Źródło: Amazon Prime Video, materiały prasowe

