The Medium to ambitny horror psychologiczny polskiego studia Bloober Team. Pojawił się nowy zwiastun, przedstawiający koncepcję rozgrywki. Intryguje!

Po raz pierwszy o The Medium usłyszeliśmy w maju i już wtedy wiedzieliśmy, że warto mieć ten tytuł na radarze. Dzisiaj ekipa Bloober Team pochwaliła się nowym materiałem wideo poświęconym temu psychologicznemu horrorowi. Teraz, co do tego, że warto czekać, nie mamy już absolutnie żadnych wątpliwości. Twórcy Observera, Layers of Fear i Blair Witch zamierzają wykorzystać doświadczenie zebrane podczas rozwijania tamtych projektów, ale i zaproponować coś zupełnie świeżego.

Zobacz najnowszy zwiastun The Medium:

Horror na dwie rzeczywistości. Polskie The Medium zapowiada się świetnie

Ten nowy zwiastun to kolejne potwierdzenie, że rozgrywka w The Medium będzie koncentrować się na tym, jak zmienia się postrzeganie świata, gdy zmianie ulega punkt widzenia. Akcja toczy się równocześnie w dwóch rzeczywistościach: w prawdziwym, fizycznym świecie oraz w niepokojącej krainie napędzanej przez wizje.

Kierując poczynaniami Marianne, będącej główną bohaterką tej produkcji, będziemy odkrywać tajemnice kryjące się w obu tych rzeczywistościach i wchodzić w reakcje zarówno w naszym świecie, jak i świecie duchów. Czasem zagadka, której nie jesteśmy w stanie rozwiązać w jednym świecie, może być rozwiązywalna w drugim.

Jak się okazuje – obydwa te światy będą renderowane równocześnie. To oznacza, że będziemy mogli wyświetlać, wchodzić w interakcje i eksplorować je w tym samym czasie. Właśnie to mieli na myśli twórcy, gdy w maju mówili, ze wydanie The Medium na konsolach obecnej generacji byłoby niemożliwe. Po prostu zabrakłoby mocy, którą będzie dysponować nowy Xbox Series X. Dodajmy dla porządku, że oprócz niego gra trafi też na pecety.

W The Medium zagramy jeszcze w tym roku

Co jeszcze warte podkreślenia, aby horror był ekscytujący i nieprzewidywalny, nie będziemy mogli samodzielnie decydować o tym, w którym świecie się znajdujemy. Musimy być zawsze gotowi na wszystko. Premiera jeszcze przed końcem tego roku!

Źródło: Xbox Wire, Bloober Team

