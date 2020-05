The Medium to najnowsza gra krakowskiego studia Bloober Team, które wcześniej dało nam takie tytuły jak Layers of Fear, Observer i Blair Witch. Swoim najnowszym projektem Polacy pochwalili się podczas dzisiejszego odcinka Inside Xbox.

The Medium – podobnie jak Layers of Fear czy Observer – to horror psychologiczny, w którym wcielamy się w Marianne, będącą tytułowym medium. Jak to medium, przeżywać będziemy wydarzenia w obu wymiarach: zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie duchowym. Wizje w tym drugim mogą być cennymi wskazówkami, dzięki którym otrzymamy szansę na to, by zrozumieć rzeczy, dziejące się w „realu”.

Zobacz najnowszy zwiastun The Medium – horroru psychologicznego made in Poland:

W nowej grze Polaków trafiamy do Krakowa. Wizje doprowadzają nas konkretnie do opuszczonego hotelu, w którym przed laty doszło do straszliwej tragedii. Tylko wykorzystując swoje nadnaturalne zdolności będziemy mogli rozwiązać jej tajemnicę. Odkryjemy, że nie zawsze to, co wydaje się jedyną słuszną wersją, jest prawdą. Tłem dla naszych poszukiwań odpowiedzi, będzie muzyka skomponowana przez Arkadiusza Reikowskiego i Akirę Yamaokę, odpowiedzialnego wcześniej za ścieżkę do Silent Hilla.

Studio Bloober Team nazywa The Medium swoim najbardziej ambitnym projektem. Już poprzednie gry tej ekipy mogły się podobać i nie możemy się doczekać szansy sprawdzenia tej nowości w akcji. Otrzymamy ją jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie została ujawniona. Wiemy za to, że gra zmierza na konsole Xbox Series X oraz komputery osobiste. Więcej informacji mamy poznać już wkrótce.

Źródło: Bloober Team, Xbox

