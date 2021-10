W The Sims 4 możesz robić remonty, poczuć wiejską sielankę oraz zostać pogromcą duchów. Wyobraźnia twórców jak widać nie zna granic. Czym jeszcze planują nas zaskoczyć?

Dodatków do Simsów jest cała masa – z pewnością zapoznaliście się już z Paranormalnymi Zjawiskami, które warto odświeżyć z uwagi na zbliżające się Halloween. Mnóstwo rozrywki zapewniło również The Sims 4: Śnieżna Eskapada z widowiskowymi sportami zimowymi. Natomiast wczoraj, podczas transmisji Inside Maxis, poinformowano o dwóch nowych aktualizacjach w The Sims 4.

Podejmij wyzwanie!

Zespół The Sims w drugiej części spotkania opowiedział o zupełnie nowej funkcji – Scenariusze. Pozwoli ona rozpocząć nową grę od oficjalnego, gotowego wyzwania. W aktualizacji, która pojawi się w przyszłym tygodniu, będzie można znaleźć dwa scenariusze – “Making Money” oraz “Finding Love After Breakup”.

Każdy scenariusz będzie miał swój zestaw zasad oraz warunków, które trzeba zrealizować, aby wygrać. Pierwszy z nich, czyli “Making Money”, jest stosunkowo prosty – zabawę rozpoczyna się od 0 simoleonów na koncie, a celem jest zarobienie miliona. Jak? To już twórcy pozostawiają wyobraźni graczy oraz ich przedsiębiorczości.

Nagrodami za ukończenie scenariusza będą punkty satysfakcji, które można wydać w sklepie z nagrodami w grze.

Czy będzie więcej scenariuszy?

Jest to pierwsza runda tej nowej funkcji i można spodziewać się znacznie więcej w przyszłości. Pojawią się między innymi scenariusze ograniczone czasowo: “Too Many Toddlers” i “Perfectly Well-Rounded”.

Macie już pomysł na zarobienie miliona simoleonów?

Źródło: simscommunity.info