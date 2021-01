The Sims 4 Zjawiska Paranormalne Akcesoria

Nadszedł czas na pierwszy w tym roku dodatek do the Sims 4. W pakiecie akcesoriów Zjawiska Paranormalne będzie można porządnie wystraszyć swoich simów lub wręcz stać się... licencjonowanym detektywem paranormalnym.

Co, jak co, ale fani The Sims 4 na nudę narzekać nie mogą - ledwo wrócili ze Śnieżnej Eskapady, by już wkrótce stać się mieszkańcami nawiedzonych posiadłości. Pakiet akcesoriów Zjawiska Paranormalne ukaże sie na komputery i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One 26 stycznia 2021.

Weseli simowie wkraczają do świata horroru

Choć The Sims 4 jest raczej radosną i kolorową grą, to najnowszy dodatek wprowadzi trochę chaosu i mroku do życia postaci. Gracze otrzymają bowiem nowy typ parceli - nawiedzona. Jak łatwo się domyślić, mieszkańcy będą w nich doświadczać niecodziennych zjawisk.

Pojawiające się znikąd ślady, magiczne runy i złowrogo wyglądające laleczki na poddaszu? A może skrzypiące drzwi, gasnące świece czy bezosobowe cienie? Te elementy brzmią jak początek niezłego filmu grozy, jednak domyślam się że w The Sims 4 Zjawiska Paranormalne będą one potraktowane z przymrużeniem oka, jak przystało na tę serię.

Choć zapowiedziane rozszerzenie jest tylko pakietem akcesoriów, to wprowadza także kilka zmian w rozgrywce. Otrzymamy do pomocy przyjaznego ducha Guidry'ego, a do sprzątania będzie można wezwać z zaświatów... Kościldę. Pojawią się też jednak nieprzyjemne polterigesty, które będzie należało przegonić - na przykład podczas seansu spirytystycznego.

Atrakcje te sprawią, że konieczne będzie rozwinięcie u simów nowej umiejętności - Medium. Po rozwiązaniu kilku nadnaturalnych spraw z sukcesem, kierowane postacie będą mogły stać się detektywami paranormalnymi i wstąpić na taką właśnie nową ścieżkę kariery, by wyganiać duchy z domów klientów.

The Sims 4 Zjawiska Paranormalne - niewielkie rozszerzenie, na które warto czekać

Dodajmy do tego wszystkiego same akcesoria i ubrania - oczywiście w odpowiednio mrocznym klimacie - i mamy całkiem niezły dodatek. Łączy on w sobie tajemniczość The Sims 4: StrangerVille i mistycyzm z The Sims 4: Kraina magii, równocześnie wprowadzając nieco humoru.

Ja osobiście czekam z niecierpliwością, by za niespełna dwa tygodnie spędzić kilka wieczorów na oglądaniu jak moi simowie boją się własnego cienia.

