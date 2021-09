Marzyliście kiedyś, aby rozsiąść się w wygodnym Porsche? Takie marzenie „trochę” kosztuje. Jest jednak sposób, aby spełnić je niższym kosztem!

Firma Thermaltake wprowadziła do oferty nowy fotel dla graczy, który został zaprojektowany we współpracy z biurem projektowym Studio F. A. Porsche. Na co możemy liczyć?

Thermaltake Argent E700 – fotel dla graczy zaprojektowany we współpracy z Studio F. A. Porsche

Argent E700 Real Leather, bo właśnie o nim mowa, został zainspirowany topowymi samochodami wyścigowymi. Nie jest to jednak zwykły fotel dla graczy - konstrukcja łączy estetykę wyścigowego fotela kubełkowego z funkcjonalnością i elegancją fotela wypoczynkowego.

Powierzchnia została wykonana z prawdziwej skóry (na siedzisku zastosowano perforowany materiał, który zapewnia lepszą wentylację i lepiej odprowadza ciepło), pod którą znalazła się formowana pianka o wysokiej gęstości. Producent chwali się, że Argent E700 zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i mocne podparcie ciała.

Nie zapomniano też o ergonomii użytkowania. Lewy uchwyt pozwala zmienić pochylenie siedziska (można je regulować w krokach 107 / 113 / 119 / 126 stopni), natomiast prawy uchwyt odpowiada za regulację wysokości siedziska (płynnie w zakresie 41 - 53 cm). Na uwagę zasługuje też regulowany zagłówek i 4-kierunkowe podłokietniki, które zapewniają stabilizację przedramienia i zmniejszają nacisk na nadgarstek.

Fotel Argent E700 Real Leather wykorzystuje podnośnik gazowy klasy 4 – to topowy sprzęt, z którego mogą korzystać osoby o wadze do 150 kg. Dodatkowym atutem jest wytrzymała, pięcioramienna podstawa ze stopu aluminium z dużymi, 3-calowymi kółkami pokrytymi poliuretanem (więc nie trzeba się obawiać o porysowanie podłogi).

Thermaltake Argent E700 w kilku wersjach kolorystycznych

Argent E700 to coś więcej niż fotel gamingowy – nowy model sprawdzi się zarówno jako sportowy fotel dla graczy, ale też zaawansowany fotel biurowy. Dla zainteresowanych przygotowano sześć wersji kolorystycznych: czarną (Storm Black), szarą (Space Gray), białą (Glacier White), pomarańczową (Flaming Orange), niebieską (Ocean Blue) i zieloną (Racing Green).

Źródło: Thermaltake