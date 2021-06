Razer Iskur X to najnowszy fotel gamingowy amerykańskiego producenta. Przyjrzyjmy się temu, jaka jest jego charakterystyka.

Razer Iskur X - idealny fotel gamingowy?

Idealny fotel gamingowy to taki, który jest wygodny i pozwala zachować właściwą postawę przed ekranem komputera. Razer Iskur X właśnie taki jest… a przynajmniej producent z kalifornijskiego San Diego przekonuje, że udało mu się to osiągnąć. Jak? Ano choćby poprzez zastosowanie wypełnienia z pianki o wysokiej gęstości i obicie całości (wytrzymałą) skórą syntetyczną.

Ale nie tylko. Razer zwraca też uwagę na wyprofilowane oparcie, mające dawać „lepsze wsparcie dla naturalnej krzywizny kręgosłupa”. Są też regulowane podłokietniki zmniejszające obciążenie nadgarstków i ramion, a także siedzisko z krawędzią zakrzywioną, tak by zapewniać optymalne podparcie dla ud. Nie bez znaczenia jest również możliwość zmiany pozycji oparcia.

Razer Iskur X wytrzymuje obciążenie do 136 kilogramów i jest przystosowany do graczy o wzroście między 170 a 190 centymetrów. Kosztuje 399 euro, a więc niemało, ale jeśli faktycznie ma zapewniać ergonomię na najwyższym poziomie, to warto tyle wydać.

Możesz też dokupić poduszki

Co jednak może zaskakiwać, w cenie fotela nie ma poduszek. Te – w razie takiej potrzeby – można dokupić osobno. Zagłówek Razer Head Cushion kosztuje 49,99 euro, a poduszka pod lędźwie Razer Lumbar Cushion – 59,99 euro. Jedna i druga została wypełniona pianką zapamiętującą kształt, dzięki czemu dostosowuje się do naturalnych krzywizn użytkownika.

Źródło: Razer, informacja własna