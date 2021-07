Design zdecydowanie jest jednym z atutów samochodów BMW. Na liście znajduje się również pierwszorzędna ergonomia. Teraz inżynierowie postanowili przenieść jedno i drugie do zupełnie nowego sektora: foteli gamingowych.

Fotel gamingowy? Raczej gamingowy tron – The Rival Rig

Tak właśnie powstał The Rival Rig. To fotel gamingowy opracowany przez inżynierów BMW, którym pomogli także specjaliści z Rivalworks. A właściwie można by tu mówić nawet o gamingowym tronie.

Bo efekt jest właśnie taki, że jest to „wniesienie technologii i estetyki na wyższy poziom”. No dobra, to tylko opinia Holgera Hampfa, prezesa BMW Designworks, więc trudno mówić o obiektywizmie. Na pewno jednak nie można odmówić temu projektowi spektakularności.

BMW chciało stworzyć oszałamiający produkt. I stworzyło

W oficjalnej notce prasowej BMW tłumaczy, że chciało stworzyć produkt, który oszałamia wizualnie, a równocześnie wnosi funkcjonalność i wygodę na wyższy poziom. Wszystko to, by zapewnić graczowi maksimum ergonomii i pozwolić mu w pełni zanurzyć się w grze.

Sam wygląd – choć może się podobać – nie jest jednak tym, co robi największe wrażenie. To należy się technologii analizy ruchu, dzięki której gracz nie musi niczego dostosowywać samodzielnie. Na przykład gdy wykryty zostanie zbyt duży nacisk na ramiona, to podłokietniki zostaną obniżone. A gdy temperatura za bardzo wzrośnie, uruchomione zostanie chłodzenie. Wszystko odbywa się automatycznie.

Pomyśl o tym jak o fotelu kierowcy Formuły 1. Musi być cały czas wygodny, bo nie ma możliwości jego modyfikacji, a równocześnie nie ma na to czasu, bo liczy się każda milisekunda.

