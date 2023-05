Amerykański stan Montana to pierwszy region, w którym wprowadzony zostanie całkowity zakaz TikToka.

Całkowity zakaz TikToka. Gubernator Montany jest za

Kilka tygodni temu za opisywanym scenariuszem opowiedział się tamtejszy senat. Jak wtedy informowaliśmy, kolejnym i zarazem niezbędnym krokiem do wejścia przepisów w życie miała być zgodna ze strony gubernatora. Dziś w nocy polskiego czasu Greg Gianforte przychylił się do głosów za już nie ograniczeniem, ale całkowitym zakazem bardzo popularnej aplikacji społecznościowej.

Przypomnijmy, że zeszłym roku stan Montana zabronił korzystania z TikToka, ale tylko na urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników administracji publicznej. Teraz przepisy posuną się znacznie dalej, ponieważ dotkną wszystkich obywateli. Plany zakładają ich wdrożenie od 1 stycznia 2024 r.

Decyzja jest argumentowana troską o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Greg Gianforte określił TikToka mianem aplikacji, która jest wykorzystywana przez chiński rząd do "szpiegowania Amerykanów, naruszania ich prywatności za sprawą gromadzenia prywatnych i wrażliwych informacji".

W jaki sposób przepisy będą egzekwowane?

Nie brak opinii, że powyższe plany zarządzających stanem Montana będą teraz obiektem protestów. Póki co stojący za TikTokiem wydali krótkie oświadczenie zapewniające, że użytkownicy mogą niezmiennie korzystać z aplikacji do "wyrażania siebie i zarabiania".

Nie można jednak wykluczyć, że ByteDance (firma będąca właścicielem TikToka), zdecyduje się wejść na drogę sądową. Tym bardziej, że wisi nad nią widmo zakazu obejmującego całe Stany Zjednoczone (opowiada się za tym m.in. administracja Joe Bidena).

Osobną kwestią jest to, w jaki sposób nowe przepisy, gdy wejdą w życie, będą egzekwowane. Wszystko wskazuje na to, że osoby już posiadające TikToka na smartfonie nie muszą się obawiać utraty dostępu do tej aplikacji czy kar za korzystanie z niej. Politycy chcą skierować swoje działania przeciwko sklepom z aplikacjami (głównie najpopularniejszym Google Play oraz App Store) i uznać oferowanie w nich TikToka za niezgodne z prawem. Tu przewidziano już kary w wysokości 10 tys. dolarów dziennie za nieprzestrzeganie przepisów. Czuwać ma nad tym Departament Sprawiedliwości stanu Montana.

Obecnie liczba aktywnych użytkowników aplikacji TikTok w całych Stanach Zjednoczonych to ok. 150 mln. W stanie Montana ok. 200 tys.