W ostatnim czasie w serwisie TikTok pojawiło się nowe zabezpieczenie, które początkowo może zdziwić użytkowników. Wyjaśniamy co to jest i jaki jest cel wprowadzenia nowego mechanizmu.

TikTok to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, który przyciąga miliardy użytkowników na całym świecie. Serwis mierzy się także z oszustami i wprowadził nowy sposób zabezpieczenia treści.

TikTok zabezpiecza treści

Część z Was mogła zobaczyć dziwne kółko, które zabezpiecza dostęp do treści na portalu. Wygląda to jak na screenie poniżej.

To Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), czyli rodzaj zabezpieczenia, które ma na celu potwierdzenie, że użytkownik jest człowiekiem, a nie botem lub programem komputerowym. TikTok używa captchy w celu zapobieżenia nadużyciom, takim jak spamowanie, automatyczne komentowanie, czy nieautoryzowane logowanie.

W tym przypadku użytkownik musi tak obrócić środkowe kółko, aby ułożyć pełny obrazek. Po rozwiązaniu capchy, użytkownik może kontynuować korzystanie z serwisu bez przeszkód. Jeśli jednak odpowiedź jest niepoprawna, będzie on musiał spróbować ponownie lub wykonać inne działania, aby potwierdzić, że jest człowiekiem.

Czy Captcha jest skuteczna?

Captcha wykorzystuje różne zagadki, często może być to test na rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lub proste matematyczne działanie. Moduł w wielu przypadkach jest skuteczny, ponieważ pozwala niwelować spam i działanie botów. Jednak nawet takie systemy mają wady i czasami istnieje możliwość złamania zabezpieczeń.

Źródło: inf. własna