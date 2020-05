Nie wiemy jeszcze, o czym konkretnie będzie pierwszy film nagrany w kosmosie. Właściwie nie znamy na jego temat żadnych szczegółów, poza tym, że w projekt zaangażowana jest agencja NASA, dzięki czemu nagrania będą mogły być prowadzone na powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, orbitującej nieco ponad 400 km nad naszymi głowami, z prędkością przekraczającą 27 000 km/h.

Wiemy też, że w projekcie weźmie udział Tom Cruise – aktor znany z takich filmów jak Top Gun, Jack Reacher czy Mission: Impossible, jak również z wykonywania imponujących wyczynów na ich planach. Cóż, po tym, jak trzymał się boku startującego Airbusa A400 czy wspinał się po Burj Khalifa, wydaje się idealnym kandydatem do roli w pierwszym prawdziwie kosmicznym filmie.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv