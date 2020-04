Najbliższe miesiące zapowiadały się wyśmienicie dla miłośników kina superbohaterskiego, animacji oraz horrorów i thrillerów sci-fi. Niestety sytuacja na świecie sprawiła, że ich premiery zostały opóźnione. Podsumujmy to.

Zebraliśmy w tym miejscu filmy, na które czekamy i o których wspominaliśmy w ostatnich miesiącach, a które niestety nie ukażą się we wcześniej zapowiadanych terminach. Jest tego trochę, więc przejdźmy od razu do rzeczy.

Antebellum

premiera w późniejszym terminie (a nie 24 kwietnia 2020) w kinach

Premiera tego społecznego thrillera z elementami nadprzyrodzonymi miała się odbyć jeszcze w kwietniu, ale została przesunięta na bliżej nieokreśloną „przyszłość”. Na to, by dowiedzieć się, o co w ogóle chodzi, będziemy więc musieli poczekać nieco dłużej.

Artemis Fowl

premiera w późniejszym terminie (a nie 17 kwietnia 2020) w Disney+ (a nie w kinach)

W przypadku filmowej adaptacji fantastycznej powieści Eoina Colfera sytuacja jest o tyle ciekawa, że Disney zdecydował się nie tylko na opóźnienie premiery, ale też przeniesienie jej z kin do swojej usługi VOD – Disney+. W przypadku innych swoich nowości nie dojdzie do takiej zmiany, ale na debiuty takich filmów jak Mulan czy Wyprawa do dżungli również poczekamy nieco dłużej.

Candyman

premiera 25 września 2020 roku (a nie 12 czerwca 2020) w kinach

Niestety – nowa wersja klasycznego horroru o mordercy z lustra miała ukazać się zaraz przed wakacjami, trafi do kin natomiast zaraz po nich.

Ciche miejsce II

premiera 4 września 2020 roku (a nie 8 marca 2020) w kinach

Dopiero po wakacjach zadebiutuje również w kinach Ciche miejsce II – kontynuacja oryginalnego horroru, który dwa lata temu wzbudził olbrzymie zainteresowanie i spotkał się z ciepłym przyjęciem.

Czarna Wdowa

premiera 6 listopada 2020 roku (a nie 3 kwietnia 2020) w kinach

Marvel zdecydował się na opóźnienie premier wszystkich swoich nadchodzących produkcji. Jako pierwsza zadebiutować miała Czarna Wdowa ze Scarlett Johansson w roli głównej i tak też się stanie, ale nie 3 kwietnia, lecz dopiero 6 listopada. Z obsuwą do kin trafią też filmy The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness oraz Thor: Love and Thunder. Na ten ostatni poczekamy aż do 2022 roku…

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

premiera 5 listopada 2021 roku (a nie 7 maja 2021) w kinach

Free Guy

premiera 11 grudnia 2020 roku (a nie 3 lipca 2020) w kinach

Free Guy jest jedną z najciekawszych produkcji na horyzoncie. Jej bohaterem jest (grany przez Ryana Reynoldsa) kasjer, będący NPC-em w brutalnej grze online, który postanawia się zbuntować. Niestety efektu nie zobaczymy przed tegorocznymi mikołajkami.

Indiana Jones 5

premiera 29 lipca 2022 roku (a nie 9 lipca 2021) w kinach

Jeśli dziwi was, że przesunięta została premiera filmu, który miał pojawić się w kinach dopiero za rok (i to o kolejny rok!), to już wyjaśniamy. Rzecz w tym, że ze względu na obecną sytuację opóźniona została produkcja, a jeśli twórcy później wystartują, to i później skończą. Ten los podzielą również między innymi The Batman oraz (niedatowane wcześniej) Mission: Impossible 7, Jurassic World: Domination, Fantastyczne Zwierzęta 3, The Matrix 4 oraz kolejne części serii Avatar.

Minionki: Wejście Gru

premiera 2 lipca 2021 roku (a nie 3 lipca 2020) w kinach

Na nowości dla siebie dłużej poczekają również dzieci. Najnowsze Minionki trafią do kin niemal równo rok później niż dotąd planowano, a mniejszą lub większą obsuwę zaliczą również Piotruś Królik 2: Na gigancie, Scooby-Doo!, SpongeBob Film: Na Ratunek oraz Tajemniczy Ogród.

Misja Greyhound

premiera w późniejszym terminie (a nie 12 czerwca 2020) w kinach

Na bliżej nieokreślone „później” premiery swoich filmów przesunęła także wytwórnia Sony. Na liście znajdują się między innymi: Misja Greyhound (a więc drugowojenny dramat z Tomem Hanksem), Morbius (o komiksowym antybohaterze granym przez Jareda Leto) oraz Pogromcy Duchów: Dziedzictwo (czyli kontynuacja z nowym pokoleniem Ghostbusters).

Morbius

premiera 19 marca 2021 roku (a nie 31 lipca 2020) w kinach

Mulan

premiera 24 lipca 2020 roku (a nie 27 marca 2020) w kinach

Nie czas umierać

premiera 25 listopada 2020 roku (a nie 10 kwietnia 2020) w kinach

Najwięksi też nie zostali oszczędzeni. Nawet James Bond musiał dać za wygraną, przez co na nową porcję jego przygód poczekamy aż do listopada.

Nowi Mutanci

premiera w późniejszym terminie (a nie 3 kwietnia 2020) w kinach

A kiedy zobaczymy (świetnie zapowiadających się Nowych Mutantów)? Nie wiemy, ale na pewno nie we wcześniej ustalonym terminie.

Piotruś Królik 2: Na gigancie

premiera 15 stycznia 2021 roku (a nie 7 sierpnia 2020) w kinach

Pogromcy Duchów: Dziedzictwo

premiera 5 marca 2021 roku (a nie 10 lipca 2020) w kinach

Poroże

premiera w późniejszym terminie (a nie 17 kwietnia 2020) w kinach

W swoim kwietniowym terminie nie zadebiutuje również najnowszy horror, w którego sukces uwierzył sam Guillermo del Toro. W tym przypadku również nie znamy nowego terminu premiery.

Scooby-Doo!

premiera w późniejszym terminie (a nie 15 maja 2020) w kinach

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

premiera 7 maja 2021 roku (a nie 21 lutego 2021) w kinach

Spiral

premiera w późniejszym terminie (a nie 15 maja 2020) w kinach

Dłużej poczekamy także na nowy początek serii Piła, jaki szykuje dla nas Chris Rock. Nowy termin nie został jak na razie podany, ale mamy nadzieję, że opóźnienie nie będzie zbyt duże, bo ta produkcja zapowiada się zaskakująco dobrze.

SpongeBob Film: Na Ratunek

premiera 31 lipca 2020 roku (a nie 22 maja 2020) w kinach

Szybcy i wściekli 9

premiera 2 kwietnia 2021 roku (a nie 22 maja 2020) w kinach

Dziewiąta część serii Szybcy i wściekli oraz Top Gun: Maverick to kolejne megaprodukcje, na które nie wybierzemy się do kin tak prędko, jak mieliśmy nadzieję to zrobić. Ich premiery miały się odbyć odpowiednio w maju i w czerwcu, a na pierwszą poczekamy aż do przyszłorocznego kwietnia, druga zaś ma zadebiutować w okolicach tegorocznej Gwiazdki.

Tajemniczy Ogród

premiera 14 sierpnia 2020 roku (a nie 17 kwietnia 2020) w kinach

The Batman

premiera w późniejszym terminie (a nie 25 czerwca 2021) w kinach

The Eternals

premiera 12 lutego 2021 roku (a nie 6 listopada 2020) w kinach

Thor: Love and Thunder

premiera 18 lutego 2022 roku (a nie 5 listopada 2021) w kinach

Top Gun: Maverick

premiera 23 grudnia 2020 roku (a nie 24 czerwca 2020) w kinach

Uncharted

premiera 8 sierpnia 2021 roku (a nie 5 marca 2021) w kinach

No nie ma szczęścia ten tytuł – nie da się ukryć. O filmie po raz pierwszy usłyszeliśmy ponad 10 lat temu i wciąż nie doczekał się swojej premiery Niedawno produkcję przejął siódmy już reżyser i wydawało się, że może być już tylko dobrze. Myliliśmy się.

Wonder Woman 1984

premiera 14 sierpnia 2020 roku (a nie 5 czerwca 2020) w kinach

Kolorowa kontynuacja mrocznej opowieści o superbohaterce granej przez Gal Gadot miała zadebiutować w czerwcu, ale poczekamy na nią do sierpnia. Oby to się udało, bo jest to jedna z najgorętszych produkcji na horyzoncie, jeśli chodzi o ten gatunek.

Wyprawa do dżungli

premiera 30 lipca 2021 roku (a nie 24 lipca 2020) w kinach

Na te filmy poczekamy dłużej, ale to nie znaczy, że musimy się nudzić. Jeśli macie ochotę na seans, sprawdźcie, co nowego na Netflix oraz co nowego na HBO GO.

Źródło: Collider, CNET, Vulture, The Wrap, The Verge, IMDb

Czytaj dalej o filmach i serialach: